韓國瑜辯論一路攻 左批蔡右罵媒體馬也遭波及

2020總統大選唯一一場公辦電視辯論會29日下午登場，國民黨總統候選人韓國瑜（圖）會中指出，總統蔡英文、民進黨口口聲聲愛台灣、愛主權，但他發現最大的賣台集團居然是民進黨。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

（中央社記者余祥台北29日電）總統大選電視辯論會今天登場，國民黨總統候選人韓國瑜砲火四射，不但痛批民進黨貪污、蔡總統遭派系綁架，還罵媒體沒良心、沒水準；甚至對自己人也不手軟，說國民黨就是爛才會下台，還說前總統馬英九太軟弱。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午在公視登場，民進黨總統候選人蔡英文、韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。

韓國瑜在申論時先主動出擊，一方面承諾就算當選總統也不會離開高雄，未來一定要南北發展，帶動全台；在兩岸議題方面，他指控民進黨高官跟中共高層吃飯喝酒，還高唱「我們都是一家人」，批民進黨才是賣台集團，他自己則一定維護中華民國主權、憲政體制。

韓國瑜同時再度砲打民進黨政府清廉問題、蔡總統遭到新潮流綁架、並重申應重啟特偵組。他還引用台北市長柯文哲的話「民進黨治理國家，有進步的只有網軍」，質疑民進黨收買媒體，秘密建立網軍攻擊對手，甚至在民進黨黨內初選階段，民進黨副總統候選人賴清德也被打到「叫爺爺、叫奶奶」。

韓國瑜、蔡總統也多次針對反滲透法、讀稿機議題交鋒，韓批民進黨強推反滲透法無視程序正義，反滲透法就像是在人民身上綁炸彈，但控制器在民進黨手中，隨時可以引爆；韓也批蔡總統只會讀稿，離人民太遠。

影片來源：台灣公共電視 網路直播頻道 YouTube頻道

在媒體提問階段，韓國瑜對多個問題並未具體回應，例如蘋果日報提問時「王小姐」問題，韓國瑜反批無聊、抹黑、造謠，非常沒有水準，還反問，「你為什麼不問我初戀幾歲？為什麼不問我結婚之前談過幾次戀愛？要不要問我幾歲之前還是處男？」

自由時報提問對於香港反送中事件成為選戰變數的看法時，韓國瑜也未正面答覆，點名三立電視，若三立要採訪他，必須先改名字，因為缺乏良心，所以應該改成「兩立」。

韓國瑜對於國民黨也並不手軟，宋楚瑜說國民黨的不長進令人匪夷所思，韓則回應就是因為國民黨太爛，所以下台。

韓國瑜在最後結論時說，過去三任總統都是台大法律系畢業，但好像不會當總統，台灣一年不如一年，直接劍指前總統馬英九任內時太軟弱。

他也再打出「庶民牌」，「什麼人能當總統？大家說他長得不像總統的樣子」，但若他當選一定讓台灣欣欣向榮，和庶民站在一起。（編輯：楊凱翔）1081229