蘋果日報嚴重抗議 批韓為民主選舉作最壞示範

（中央社記者王承中29日電）總統大選辯論今天登場，蘋果日報副總編輯蔡日雲詢問有關「王小姐」議題，遭韓國瑜痛批沒水準，蘋果日報傍晚發出五點聲明，批韓對誠信問題避而不談，「無端攻擊本報，已為民主選舉作了最壞的示範」；同時對韓國瑜表達最嚴重的抗議。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜強調的是尊重新聞自由，但新聞自由並非沒有限制，應受新聞道德約束，而不是亳無限制。

在蘋果日報副總編輯蔡日雲進行媒體提問時，問到韓國瑜與「新莊王小姐」的金錢往來。韓國瑜說，「謝謝蘋果日報提問，完全反映蘋果日報這個沒水準的媒體」。他呼籲民眾要唾棄它，「知識分子、這些記者，良心被狗吃掉了」。

蘋果日報發出五點聲明指出，第一，總統候選人的誠信，是選民投票的重要依據之一，蘋果日報做為媒體提問人之一，檢視候選人的誠信，是恪盡媒體責任，沒想到韓國瑜先生竟避而不談，更進一步無端攻擊本報，已為民主選舉作了最壞的示範。

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第二，韓國瑜背棄對高雄市的承諾，帶職參選總統，這種誠信可否擔任總統？有關和新莊王小姐等合資投資等，都是秘而不宣，內外誠信不一，這種誠信可否擔任總統？蘋果日報在辯論會提出問題，正是給韓國瑜最好的解釋機會，讓選民檢視候選人的說法是否可信？是否足堪總統大任？

第三，韓國瑜先生不正面回答問題，已違候選人應有的擔當，他攻擊蘋果日報，並挑撥選民對媒體的敵意，更是對言論自由的攻擊，完全反映了韓國瑜個人的政治素養，適足給選民在投票時可做參考依據。

第四，蘋果日報對韓國瑜家族的農舍違建報導有憑有據，且地方政府也據此向韓家開罰。韓國瑜家族對蘋果日報的提告是濫行訴訟，必然會在法院加以強力回擊。

第五，蘋果日報對總統候選人一向公平處理，也持同樣原則監督及踢爆，並沒有獨厚某位候選人，也不會獨苛某位候選人，包括今天辯論會的提問，也是公平向三位候選人提問。對韓國瑜創辯論會的惡例，以惡劣言詞攻擊媒體提問，已為民主政治埋下陰影，我們對韓國瑜先生提出嚴重抗議，也為台灣未來選舉風氣感到憂心。 韓辦指出，蘋果日報引領台灣媒體走向腥膻色是事實，不斷以新聞攻擊抹黑韓國瑜也正在司法訴訟中。韓陣營期盼新聞自由仍有基本倫理。「我們與惡的距離，韓國瑜只是發出受害者的不平之鳴」。（編輯：蘇龍麒）1081229