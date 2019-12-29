韓國瑜：台大法律當總統貪軟空 我做不好4年滾蛋

2020總統大選電視辯論會29日下午在公視進行，國民黨總統候選人韓國瑜對面國防議題時表示，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，「避戰才是最高明的總統」。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

（中央社記者王承中台北29日電）2020總統大選電視辯論會今天登場，國民黨總統候選人韓國瑜表示，過去三任總統都是台大法律畢業，但好像不會當總統，台灣一年不如一年，若他當選、藍營立院過半，他保證台灣欣欣向榮，若做不好4年後讓他滾蛋。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。

韓國瑜在最後階段結論時表示，總統要確定國家發展目標，他當總統的目標非常清楚，就是「台灣安全，人民有錢」。 總統也要以身作則，並且任用清廉有效率的團隊。他指出，這三年半台灣人過得太辛苦，若他當總統，國民黨立法院過半，保證讓台灣欣欣向榮，「請給我一個機會，我做不好，四年後讓我滾蛋」。

韓國瑜指出，過去三任總統全都是台大法律系畢業，台大法律系畢業當法官、檢察官、律師是全國最優秀，但是好像不會當總統，越當越差，台灣的情況就像王小二過年，一年不如一年。

韓國瑜指出，前總統陳水扁敗在一個字「貪」，前總統馬英九則敗在一個字，軟弱的「軟」， 蔡總統敗在一個字，架空的「空」。他說，蔡總統都用讀稿機，沒有中心思想，唸幕僚準備的稿子，無法勇敢面對人民，人民跟蔡總統隔得越來越遠，全部是安全人員。

韓國瑜表示，2020年還要台大法律系的當總統嗎？不能換人嗎？請民眾思考。大家都說韓國瑜長得不像總統的樣子，但總統該像什麼樣？過去前總統蔣經國身材五短，前總統李登輝身材五長，而陳水扁是五短，馬英九又是五長，蔡總統應該算身材勻稱。

韓國瑜指出，總統可以代表國家接見外賓，溫文儒雅，難道不能到路邊攤吃百元熱炒嗎？他指出，「我們的腦袋壞掉了」，認為總統高高在上，但這是錯的，他當總統保證跟庶民在一起。沒有誰像總統，誰不像總統。（編輯：紀淑芳）1081229

影片來源：台灣公共電視 網路直播頻道 YouTube頻道