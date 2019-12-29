網路議題駁火 宋指應有規範蔡說韓網軍國際認證

2020總統大選電視辯論會29日下午2時在公視登場，辯論會共分4階段，第1階段由各總統候選人申論8分鐘，順序經抽籤決定，依序為國民黨韓國瑜（左起）、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

（中央社記者吳柏緯台北29日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天在辯論會交叉詰問時引用台北市長柯文哲的話批評，民進黨治理國家，「有進步的只有網軍。」總統蔡英文回應，臉書已刪除了涉嫌散布不實資訊、支持韓國瑜的社團，「這才是國際認證的網軍。」

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。

交叉詰問第7回合由韓國瑜提問，他引用柯文哲的話，指2018年民進黨慘敗，但過去一年以來民進黨治理國家沒有半點進步，反倒是網軍有進步，而且台灣人用四個字「苦、茫、翻、亂」形容總統蔡英文的執政，對此蔡總統要如何回應？

首先回答的宋楚瑜表示，對於韓國瑜提出的網路言論的問題，一方面要尊重人民言論自由，但是另一方面也要有基本的規範，否則台灣會內亂。而且這個規範不是執政的人單獨做的決定。

對於韓國瑜在網路上被攻擊的情形，宋楚瑜表示理解，而且提到自己是被「黑」的對象。

宋楚瑜也呼籲蔡總統、韓國瑜共同承諾，未來不管是誰當選，在台灣網路的制度層面，要好好的制定一個新的規範，讓民眾知道，網路上可以有一些發言、一些表述，但是不可以越過一些基本的規矩。

蔡總統指出，去年地方選舉時，中國的網軍的介入，以及其他勢力在網路上操作，都給了韓國瑜在去年競選高雄市長時很大的助力，韓國瑜應該是網軍的最大受益者。蔡總統指出，面對這些爭議與質疑，韓國瑜從來不談也沒有回應過。

蔡總統也質疑，包含過去曾傳出國民黨副主席黨曾永權出借網軍、國民黨籍台北市議員徐弘庭曾說要發動網軍肉搜員警，這些又是什麼樣的網軍？

蔡總統同時表示，日前臉書刪除多個涉嫌不當使用而且散布假訊息的韓國瑜支持者社團，這是國際認證的網軍。

蔡總統最後指出，網軍在網路上的造假、抹黑，不只霸凌政治人物，還有意見領袖，甚至只是一個單純表達立場的市民，這是何等嚴重的事情。蔡總統也呼應宋楚瑜的意見，不論是誰當總統、誰在野，都應該一起來處理這樣的事情。（編輯：楊凱翔）1081229