宋楚瑜羨慕韓國瑜：我連被黑的版面都沒有

親民黨總統候選人宋楚瑜29日出席在公視舉辦的2020總統大選電視辯論會，會後自評辯論表現表示，有呈現出一個做總統的高度，展現作為台灣領導人的格局。中央社記者徐肇昌攝 108年12月29日

（中央社記者郭建伸台北29日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天在辯論會後受訪表示，他其實私底下很羨慕國民黨總統候選人韓國瑜，「他有這麼多版面，我連被黑的版面都沒有」，並笑說若有這麼大的版面被黑，大家就會聽到他的聲音。

2020總統大選唯一的電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，3組候選人辯論結束分別接受媒體提問。親民黨副總統候選人余湘、競辦發言人于美人、親民黨秘書長李鴻鈞、親民黨發言人張碩文、昔日競選搭檔張昭雄一起陪同宋楚瑜召開記者會。

媒體詢問如何自評辯論表現及對手表現？宋楚瑜說，起初辯論不容易安排，非常珍惜今天辯論機會並且全力以赴，整合許多資訊，並把台灣人民福祉擺前面，很少提政黨利益。

宋楚瑜說，他在辯論中展現做總統的高度，要讓對岸、世界都知道台灣的領導人有如此格局。

親民黨總統候選人宋楚瑜（中）29日在副總統候選人余湘（左）、競選辦公室發言人于美人（右）陪同下，出席辯論會後記者會，強調自己若出任總統，非常重要的責任及所期待去推動的，就是穩定兩岸關係。中央社記者徐肇昌攝 108年12月29日

余湘說，雖然辯論會規定不能拍手，但她在辯論時好幾度都想替宋楚瑜拍手叫絕，且宋楚瑜也在前面3場政見會說出人民的聲音，強調他是3位中表現最好。

因為韓國瑜在辯論會上批評提問媒體沒水準，宋楚瑜希望韓國瑜尊重媒體自由，但韓國瑜則稱宋楚瑜沒被抹黑，並提及若90%媒體都是攻擊夫人陳萬水，「今天還會這樣說嗎？」媒體也詢問對此言論看法。

宋楚瑜說，私底下他非常羨慕韓國瑜，「他有這麼多版面，我連被黑的版面都沒有」，並笑說若有這麼大的版面被黑，這樣人家就會聽到他的聲音。

由於宋楚瑜在詰問比喻蔡總統因派系問題像是東漢的漢獻帝，記者追問認為韓國瑜像什麼歷史人物？

宋楚瑜表示，主要是在說蔡總統，其他人不必列進去，笑說「歷史，不重要的人進不去，不要提了」。

親民黨總統候選人宋楚瑜（右）29日結束2020總統大選電視辯論會後，與副總統候選人余湘（左）一同出席記者會，回答媒體提問。中央社記者徐肇昌攝 108年12月29日

此外，宋楚瑜在交叉詰問時表示，2年內讓台灣重新加入至少一個國際性組織、讓大陸觀光客恢復到每年400萬人次；蔡總統回答，這必須注意到主權問題，以及中國大陸會拿觀光客還有經貿問題、國際組織問題，讓台灣在主權上退讓。

宋楚瑜說，在很多環節都強調，他非常重要的責任是穩定推動兩岸關係，有底線、前提跟目標，且不會犧牲台灣人民自由民主的發展，但要誠實面對歷史及兩岸為何分治的原因。

他說，為何有確切把握做得到，是因為兩岸之所以分治，是因為制度跟路線不同，兩岸並不是兩個所謂不同的國家，「如果我當選，我會在這樣的基礎之上，跟對岸好好去談」，坦言這問題不難解決。

宋楚瑜說，只要我們有誠意，在中華民國的憲法基礎上，這也是他為何要求蔡總統說清楚國家定位。（編輯：蘇龍麒）1081229