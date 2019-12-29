宋問國家定位 韓批網軍蔡以人民意志為執政基礎

2020總統大選電視辯論會29日下午在公視登場，民進黨總統候選人蔡英文（右）、國民黨總統候選人韓國瑜（左）、親民黨總統候選人宋楚瑜（中）出席與會。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

（中央社記者潘羿菁台北29日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天在電視辯論會交叉詰問，特別針對兩岸定位詢問對手，總統蔡英文說，擔任總統會按照憲法條文、以人民意志來做執政基礎，國名叫做中華民國，主權則是掌握在2300萬名民眾，這不夠清楚嗎。

韓國瑜並未直接回應宋楚瑜的問題，但提起了網軍問題說，蔡總統才是網軍最大受惠者，「如果沒有網軍幫你進行民進黨初選，今天跟我總統辯論應該是賴清德」。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，蔡總統、國民黨總統候選人韓國瑜與宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。

宋楚瑜第3次提問時拿出兩岸定位問題詢問國、民兩黨總統候選人，他問蔡總統，妳曾經宣示，將依據憲法與兩岸人民關係條例來處理兩岸問題，此外，妳也提過接受中國民國憲法增修條文，但是對於兩岸現況問題，究竟妳對於國家與兩岸地位為何，請說清楚。

蔡總統回應，台灣民主社會是以人民意見最重要，憲政體制與條文要如何適用，必須尊重人民意志與大法官解釋，在此原則之下，擔任總統會按照憲法條文，以人民意志來做執政基礎，國家定位是2300萬名人民在這裡、國名叫做中華民國、主權在2300萬名人民手上，「這樣還不夠清楚嗎？」。

另外，宋楚瑜也詢問韓國瑜，你提到民進黨開政府、發大財，試想若你當選，該如何處理，此外，就連中國也承認國民黨在中國擁有產業鏈，你又要怎麼處理？

韓國瑜並未直接回應宋楚瑜的問題。韓國瑜說，蔡總統提到韓國瑜在中國網軍得到巨大利益，「我的心情就像是善良小白兔遇到大野狼」，蔡總統的網軍才是大野狼，因為在座現場的前行政院長賴清德就是被你的網軍打到趴在地上。

韓國瑜加大火力強調，蔡總統才是網軍最大受惠者，「如果沒有網軍幫你進行民進黨初選，今天跟我總統辯論應該是賴清德，他民調贏你20%」，「我多渴望跟賴清德來場君子之爭，而不是跟你口水之爭，被你抹黑扭曲」。（編輯：蘇龍麒）1081229