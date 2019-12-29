更多編輯台推薦新聞：
專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
2020總統辯論
總統大選辯論29日下午2時在公視舉辨，4階段辯論會由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，四報一社擔任媒體提問人。蔡韓宋各陣營都以模擬演練等方式備戰交叉詰問。
2020總統辯論
新聞專題
2020總統辯論12/41

宋問國家定位 韓批網軍蔡以人民意志為執政基礎

最新更新：2019/12/29 18:02
2020總統大選電視辯論會29日下午在公視登場，民進黨總統候選人蔡英文（右）、國民黨總統候選人韓國瑜（左）、親民黨總統候選人宋楚瑜（中）出席與會。中央社記者裴禛攝　108年12月29日
2020總統大選電視辯論會29日下午在公視登場，民進黨總統候選人蔡英文（右）、國民黨總統候選人韓國瑜（左）、親民黨總統候選人宋楚瑜（中）出席與會。中央社記者裴禛攝　108年12月29日

（中央社記者潘羿菁台北29日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天在電視辯論會交叉詰問，特別針對兩岸定位詢問對手，總統蔡英文說，擔任總統會按照憲法條文、以人民意志來做執政基礎，國名叫做中華民國，主權則是掌握在2300萬名民眾，這不夠清楚嗎。

韓國瑜並未直接回應宋楚瑜的問題，但提起了網軍問題說，蔡總統才是網軍最大受惠者，「如果沒有網軍幫你進行民進黨初選，今天跟我總統辯論應該是賴清德」。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，蔡總統、國民黨總統候選人韓國瑜與宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。

宋楚瑜第3次提問時拿出兩岸定位問題詢問國、民兩黨總統候選人，他問蔡總統，妳曾經宣示，將依據憲法與兩岸人民關係條例來處理兩岸問題，此外，妳也提過接受中國民國憲法增修條文，但是對於兩岸現況問題，究竟妳對於國家與兩岸地位為何，請說清楚。

蔡總統回應，台灣民主社會是以人民意見最重要，憲政體制與條文要如何適用，必須尊重人民意志與大法官解釋，在此原則之下，擔任總統會按照憲法條文，以人民意志來做執政基礎，國家定位是2300萬名人民在這裡、國名叫做中華民國、主權在2300萬名人民手上，「這樣還不夠清楚嗎？」。

另外，宋楚瑜也詢問韓國瑜，你提到民進黨開政府、發大財，試想若你當選，該如何處理，此外，就連中國也承認國民黨在中國擁有產業鏈，你又要怎麼處理？

韓國瑜並未直接回應宋楚瑜的問題。韓國瑜說，蔡總統提到韓國瑜在中國網軍得到巨大利益，「我的心情就像是善良小白兔遇到大野狼」，蔡總統的網軍才是大野狼，因為在座現場的前行政院長賴清德就是被你的網軍打到趴在地上。

韓國瑜加大火力強調，蔡總統才是網軍最大受惠者，「如果沒有網軍幫你進行民進黨初選，今天跟我總統辯論應該是賴清德，他民調贏你20%」，「我多渴望跟賴清德來場君子之爭，而不是跟你口水之爭，被你抹黑扭曲」。（編輯：蘇龍麒）1081229

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報