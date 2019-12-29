更多編輯台推薦新聞：
專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
2020總統辯論
總統大選辯論29日下午2時在公視舉辨，4階段辯論會由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，四報一社擔任媒體提問人。蔡韓宋各陣營都以模擬演練等方式備戰交叉詰問。
2020總統辯論
新聞專題
2020總統辯論8/41

蔡辦指韓辯論違規用手機 韓營：未同意這項規定

最新更新：2019/12/29 18:32

（中央社記者溫貴香、余祥台北29日電）國民黨總統候選人韓國瑜疑似在電視辯論會中違規使用手機，民進黨立委李俊俋、蔡競辦發言人廖泰翔今天表示，昨天協調公視再三提醒不得使用手機，但今天發現韓國瑜使用手機，韓陣營卻說沒有同意這項規定。

韓陣營代表、律師葉慶元表示，辯論會協調過程中沒有討論過是否可攜帶手機一事，韓陣營從頭到尾沒有同意這件事，公視代表後來也承認，是主觀上希望候選人不要帶手機。

總統蔡英文下午在電視辯論會後記者會被問到韓國瑜在辯論會中使用手機一事，媒體記者提醒是違規使用手機，總統問李俊俋後表示，如果是協調共識，那就是違規。

蔡陣營電視辯論會協調代表、民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，中選會所舉辦三場政見會都沒有規定手板與手機的限制，確實也發現韓國瑜在政見會發表過程中有使用手機，今天有看到韓國瑜類似使用手機的現象，韓國瑜陣營表示，確實有帶手機上去，但沒有傳訊息。

李俊俋表示，三方陣營與公視協商結果，除了A3手板在申論與結論可以使用外，其他都是不被允許的，這樣算不算違規，社會自有公評。

廖泰翔也說明，昨天的溝通協調上，公視再三說明不得使用手板以外其他輔助工具等，就蔡陣營獲知的消息，韓陣營昨天也同意不用手機，但今天辯論過程中，發現韓國瑜疑似攜帶手機在台上滑，利用中場休息時間進行協調，韓陣營卻說，從來沒有同意這項規定，與昨天協調共識，辯論會過程中不使用手機應該是三方的共識。

葉慶元表示，辯論會協調過程中沒有討論過是否可攜帶手機一事，當天討論的是可否使用手板，但這是一個奇怪的討論事項，對於意見溝通、選民資訊接收有助益，但蔡總統陣營持強烈反對意見，宋楚瑜陣營則表達沒有意見。

葉慶元說，後來公視突然宣稱不得攜帶手機是大家的共識，他們與公視經理接洽後得知，這是製播單位的立場；韓陣營從頭到尾沒有同意這件事，公視代表後來也承認是主觀上希望候選人不要帶手機。（編輯：蘇龍麒）1081229

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報