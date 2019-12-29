韓國瑜：反滲透法百分百選舉操作 綠對選情無信心

2020總統大選總統候選人公辦電視辯論會29日下午順利結束，國民黨候選人韓國瑜（圖）會後受訪，對親民黨候選人宋楚瑜辯論表現表示「沉穩」，至於民進黨候選人蔡英文則認為「失望」。中央社記者王飛華攝 108年12月29日

（中央社記者余祥台北29日電）總統大選電視辯論會今天落幕，國民黨總統候選人韓國瑜會後接受媒體聯訪時表示，民進黨強推反滲透法百分百是選舉操作，在距離選舉這麼短的時間通過爭議法案，顯示民進黨對總統、立委選舉沒有信心。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午在公視登場，3組候選人包括總統蔡英文、韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜首度同台辯論，激烈交鋒。韓國瑜會後在副總統候選人張善政、國民黨副主席兼秘書長曾永權、總發言人王淺秋等人陪同下接受媒體聯訪。

媒體詢問韓覺得對手表現如何，韓國瑜說，宋楚瑜依舊沈穩，但對蔡總統很失望，太多的問題都避重就輕，問答太仰賴讀稿機，無法侃侃而談，還用小編、幕僚在網路擷取的資料對他提出質疑，身為總統應有中心思想跟勇氣，要跟人民親近。

媒體詢問，蔡總統說前總統陳水扁保外就醫與監委陳師孟調查法官等情事都不是總統職權，韓國瑜說，這就是欺騙，總統當然有影響力，也有權力處理，這是推託之詞；當事件對蔡總統有利，她就攬在身上，對她不利就馬上切割，蔡總統就應該勇敢挑起，「有什麼好怕的呢？」

2020總統大選電視辯論會29日下午2時在公視登場，辯論會共分4階段，第1階段由各總統候選人申論8分鐘，順序經抽籤決定，依序為國民黨韓國瑜（左起）、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

至於對反滲透法的立場，韓國瑜說，距離選舉只剩下14天，在此時通過爭議法案，這表示民進黨對於總統、立委選舉已經沒有信心了，民進黨擔心國會不過半，所以要趕快通過法案，還要製造亡國感和恐懼催票。

韓國瑜還說，反滲透法不顧程序正義，連政院版本都沒有，立法院就想要強渡關山，滲透的來源交代不清，未來與對岸有互動的人，包括1百多萬人的台商、宋楚瑜、雲門舞集創辦人林懷民及五月天等，隨時都可能被起訴；反滲透法就好像讓人民脖子綁炸彈，民進黨手上則有控制器可以引爆，這誰能接受。

他說，反滲透法百分百是選舉操作，犧牲台灣的自由、民主換取民進黨選票，完全不道德。

韓國瑜在辯論會上多次抨擊新潮流控制民進黨，韓國瑜說，他今天打著擔任北農總經理時的領帶，懷念當時的點滴回憶，也想到當時被新潮流一路追殺，有太多事不足為外人道，新潮流一確定目標就像土匪一擁而上，他深受其害。

他說，當時立委段宜康說他是黑道、菜蟲、貪污、舞弊，新潮流所有的立委、北市議員全部一擁而上，但新系做夢都沒有想到韓國瑜不貪污。

他並說，今天在辯論會上說的話都是心裡話，不投票給他沒有關係，如果覺得過去3年半的日子過的很好，當然投給蔡總統，但如果投給韓國瑜，拜託也讓國民黨國會過半，讓他完全執政開創一個光明的台灣。（編輯：楊凱翔）1081229

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