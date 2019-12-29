韓國瑜批派系 蔡總統：找不出批評只好做稻草人

2020總統候選人電視辯論會29日在公視落幕，會後民進黨總統候選人蔡英文（中）與副總統候選人賴清德（右）出席記者會，蔡英文回應媒體提問時強調，有沒有讀稿機不是重點，重點是有沒有嚴肅認真地去準備、有沒有實實在在回答問題。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

（中央社記者溫貴香台北29日電）國民黨總統候選人韓國瑜從政見會到今天辯論會，緊咬總統蔡英文被民進黨新潮流系架空，蔡總統表示，韓陣營一直炒作派系，很可能找不出批評或打擊她的東西，只好做一個稻草人，派系就是韓陣營所做出來的稻草人拿出來打。

媒體詢問怎麼看待韓國瑜表現，蔡總統表示，同樣問題重複講，很多甚至是網路的假消息也拿來講、沒有查證、道聽塗說，總統辯論會有基本要求就是總統講的話必須經過查證，這是對一個選舉制度尊重的問題，更是對民主國家基本民主素養與民主法治不夠尊重。

蔡總統在辯論會後記者會，做上述表示。她說，民進黨內所謂的派系，是一個民主政黨常見的現象，主要是政治人物理念相近的人在一起，不能說是破壞民主、破壞政黨政治的這種派系。

蔡總統說，韓陣營一直炒作派系，很可能找不出批評或打擊她的東西，只好做一個稻草人，派系就是韓陣營所做出來的稻草人拿出來打。

2020總統大選唯一一場總統候選人電視辯論會29日在公視順利結束，會後民進黨候選人蔡英文（左）出席記者會，席間與副總統候選人賴清德（右）交換意見。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

蔡總統進一步說，民進黨是一個民主的政黨，內部確實有競爭，但競爭完後會團結。她與民進黨副總統候選人賴清德兩人今天坐在這裡就是一個很好的典範，兩人曾經在初選競爭過，現在坐在一起，我們是一個團隊，我們要為台灣未來4年一起打拚。

賴清德表示，民進黨是一個民主的政黨有民主的文化，那就是內部競爭、外部團結，今天很意外在辯論會上韓國瑜多次提到他，但根據他的了解，韓國瑜應該很羨慕民進黨的團結，韓國瑜多麼希望國民黨初選輸掉的人能夠支持，「就像我支持蔡英文總統一般」。

被問到韓國瑜繼續拿「讀稿機」批評，蔡總統表示，不但辯論會沒有讀稿機，前三次政見發表會也沒有讀稿機，她很認真且嚴肅面對辯論會與政見會，花了很多時間也做了很多努力，將想要講的事情可以完整在政見會或辯論會中能夠表達出來，同時，也把過去4年做的事情用清楚簡單的方法講出來，也勾勒未來4年的願景，讓國人有清楚認知。

蔡總統表示，有沒有讀稿機不是重點，重點是有沒有嚴肅面對這件事情、有沒有認真準備、有沒有實實在在回答問題，這是對人民與民主機制最基本的尊重。（編輯：黃國倫）1081229

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