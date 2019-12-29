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2020總統辯論
總統大選辯論29日下午2時在公視舉辨，4階段辯論會由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，四報一社擔任媒體提問人。蔡韓宋各陣營都以模擬演練等方式備戰交叉詰問。
2020總統辯論
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2020總統辯論12/46

澄清未來一中論 總統：前提是中國放棄武力

最新更新：2019/12/29 21:03
2020總統候選人電視辯論會29日在公視順利落幕，對於國民黨候選人韓國瑜會中批判多家媒體，民進黨候選人蔡英文（圖）會後表示，台灣是言論自由的地方，對於媒體第四權應給予尊重，韓國瑜在辯論會的表現是「過度了」。中央社記者裴禛攝　108年12月29日
2020總統候選人電視辯論會29日在公視順利落幕，對於國民黨候選人韓國瑜會中批判多家媒體，民進黨候選人蔡英文（圖）會後表示，台灣是言論自由的地方，對於媒體第四權應給予尊重，韓國瑜在辯論會的表現是「過度了」。中央社記者裴禛攝　108年12月29日

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天表示，她在陸委會主委任內提到「未來一中」，是因為時任總統陳水扁提「四不一沒有」，四不一沒有的前提是中國不會武力犯台，在此基礎，「我們雙方可以坐下來共同處理未來一中的問題」，但是這個條件從來沒有出現過。

國民黨總統候選人韓國瑜下午在電視辯論會質疑，蔡總統2000年擔任陸委會主委在立院備詢時曾表示，台灣無法逃避「一個中國」問題，從文化、地理來看，「未來的一個中國是台灣民眾唯一的選擇」，他批評蔡總統賣台。

蔡總統在辯論會後記者會，回答媒體提問時表示，當時是時任總統陳水扁在520就職時講了「四不一沒有」，「四不一沒有」的前提是中國不會對台動武、不會以武力犯台，在「四不一沒有」的基礎之上，「我們雙方可以坐下來共同處理未來一中的問題」。

蔡總統表示，這是當時所做的政策宣示，作為陸委會主委當時必須要詮釋它；最重要的原則就是中國沒有動武或者中國要放棄武力犯台，但是這個條件從來沒有出現過。（編輯：謝佳珍）1081229

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