韓罵媒體 蔡總統：對民主不好應尊重第四權

2020總統候選人電視辯論會29日在公視順利落幕，對於國民黨候選人韓國瑜會中批判多家媒體，民進黨候選人蔡英文（圖）會後表示，台灣是言論自由的地方，對於媒體第四權應給予尊重，韓國瑜在辯論會的表現是「過度了」。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天回答對手韓國瑜批評媒體，並說90%媒體被收買一事表示，台灣是言論自由的國家，容或有不同看法與想法，但尊重第四權是重要原則，「韓國瑜的態度是過度了，對於台灣的民主並不好」。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；會後，三方陣營各自召開記者會回應媒體提問。

韓國瑜辯論過程中，連續點名三家媒體，甚至說90%的媒體被收買，總統下午在會後記者會回答媒體提問表示，這不是韓國瑜第一次講，已經講過好幾次，總統辯論會，韓國瑜應該慎重其事，很多事情沒有查清楚、道聽塗說就拿出來講，確實不是總統辯論會應該要做的事情。

總統表示，台灣是一個言論自由的國家，或許有不同看法與想法，但都有一個重要原則要遵守，也就是要尊重第四權，今天韓國瑜的態度是過度了，對於台灣的民主並不好。（編輯：鄭雪文）1081229