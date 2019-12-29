蔡問如何重建殘破誠信 韓批跳票多幕僚格局小

第15任總統副總統選舉總統候選人公辦電視辯論會29日下午在公視登場，國民黨候選人韓國瑜（左）、親民黨候選人宋楚瑜（中）、民進黨候選人蔡英文（右）出席，3人先禮後兵，正式辯論前互相握手致意。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

（中央社記者王揚宇台北29日電）總統蔡英文今天在辯論會交叉詰問時問國民黨總統候選人韓國瑜，誠信重要嗎？如何重建殘破不堪的誠信；韓國瑜回批，蔡總統跳票何其多，他不敢認為蔡總統格局太小，自己只能說「幫妳寫讀稿機的幕僚格局太小」。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論，直球對決；辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。

蔡總統提問指出，一個政治人物絕對不可以信口開河，但她看到韓國瑜從政見發表會到今天的辯論會，聽到很多信口開河的說法，而且韓國瑜也被一再批評，常改口、背棄承諾；請問韓國瑜，誠信重要嗎？如何重建殘破不堪的誠信；同樣問題，她也想問宋楚瑜。

韓國瑜表示，他不敢認為蔡總統格局太小，自己只能說「幫妳寫讀稿機的幕僚格局太小」，從太平島挖石油、家裡的事、摩天輪到高雄市的問題等不勝枚舉，蔡總統在讀稿時，到底是誰提供這些資料，「當妳1個指頭指著我，妳怎麼沒想到，3個指頭指著妳自己。」

韓國瑜也說，蔡總統跳票何其多，「妳說台灣不缺電，跳票了嗎？妳說謙卑、謙卑再謙卑，但我們看到反滲透法，妳有謙卑嗎，我看到的是獨裁、獨裁再獨裁；妳到高雄開選舉支票，兌現了嗎，對得起高雄、林園的鄉親嗎？」

韓國瑜表示，蔡總統曾承諾給台灣人民幸福快樂的4年，「台灣人民，過去蔡總統執政你很快樂、幸福，拜託2020一定要投蔡英文；若不快樂、不幸福，你韓國瑜，這是公平的。」

韓國瑜也說，蔡總統的跳票紀錄太多，蔡總統的小編從報紙、1450的網路上剪資料，讓她在這麼堂堂正正的總統辯論會修理他，格局之小，「我不知道該不該信任妳的格局，但妳的用人，我是完全不信任。」

宋楚瑜則說，政治人物不可信口開河，說到一定要做到，這是今天辯論會一開場時，他最先提出的。他說，蔡總統曾承諾「還權於民」的基本思維，也對前總統馬英九時代的作為不以為然，就是不能自我感覺良好，但很顯然的，很多承諾的事情在執行上有困難。

宋楚瑜說，不要忘了，總統是最重要的平台，必須去整合不同意見，甚至是黨外意見，大家好好溝通。（編輯：蘇龍麒）1081229