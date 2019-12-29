韓國瑜辯論會罵媒體 記協籲候選人理智面對監督

（中央社記者陳秉弘台北29日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天在總統大選電視辯論會批評媒體，台灣新聞記者協會晚上發出聲明，「呼籲政治選舉候選人理智面對媒體監督」，不能歧視媒體工作者。

總統候選人電視辯論會今天舉辦，在媒體提問環節，韓國瑜批蘋果日報提問沒水準，且罵三立電視台只剩抹黑與造謠，批中央社的提問將台灣狹窄化、很可憐。

台灣新聞記者協會晚上9時發出聲明，以「呼籲政治選舉候選人理智面對媒體監督」為題，呼籲公職候選人應尊重新聞媒體採訪權，理性接受媒體監督，不能歧視媒體工作者。

韓國瑜在辯論會被蘋果日報副總編輯蔡日雲提問韓國瑜個人與「新莊王小姐」金錢往來；但韓國瑜大罵，蘋果日報問他的私生活「沒水準」，呼籲民眾要唾棄，「知識分子、這些記者，良心被狗吃掉了」。

韓國瑜也點名三立電視指出，若要自己接受三立電視訪問，電視台需先改名為「兩立」，因為他認為三立缺乏良心，只剩下造謠與抹黑。

當韓國瑜面對中央社總編輯陳正杰提問如何說服選民，如果成為台灣的總統，不必在主權、自由、民主讓步時。韓國瑜也批評中央社問題把台灣狹窄化、很可憐，用意識形態把自己綁起來了。

台灣新聞記者協會聲明，總統候選人辯論會上，蘋果日報和中央社代表對3名總統候選人同樣犀利提問，所問的也都是可受公評之事。

台灣記協指出，對比總統蔡英文在辯論會後表示，台灣有言論自由，應尊重媒體第四權言論；以及親民黨主席宋楚瑜認為國家領導人要對新聞界尊重；「韓國瑜候選人未回答問題，還當場指責媒體沒有水準、造謠中傷、很可憐、缺乏良心、只剩抹黑跟造謠等」。

台灣新聞記者協會呼籲，公職候選人要尊重新聞媒體採訪權，並且理性接受媒體監督，不能歧視媒體工作者；也強調媒體應以公正、公平態度處理新聞，「不得無正當理由差別待遇」。（編輯：洪學廣/李亨山）1081229