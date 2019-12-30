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韓國瑜辯論會批媒體 韓辦：受害者不平之鳴

最新更新：2019/12/30 15:25
國民黨總統候選人韓國瑜（圖）29日在總統大選電視辯論會批評媒體，韓國瑜競辦總發言人王淺秋30日表示，韓對媒體的批評相信是因為長期身為受害者的不平之鳴，但尊重新聞自由。 中央社記者裴禛攝　108年12月29日
國民黨總統候選人韓國瑜（圖）29日在總統大選電視辯論會批評媒體，韓國瑜競辦總發言人王淺秋30日表示，韓對媒體的批評相信是因為長期身為受害者的不平之鳴，但尊重新聞自由。 中央社記者裴禛攝　108年12月29日

（中央社記者王承中台北30日電）國民黨總統候選人韓國瑜昨天在總統大選電視辯論會批評媒體，韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天表示，韓對媒體的批評相信是因為長期身為受害者的不平之鳴，但尊重新聞自由。

韓國瑜昨天在總統大選電視辯論會批評媒體，引發各界討論。王淺秋上午在記者會後接受媒體提問時表示，韓國瑜對媒體的批評相信是因為長期身為受害者的不平之鳴。

她表示，韓國瑜尊重新聞自由，但呼籲新聞自由之虞也要有查證事實，及應該擔負的倫理道德，讓閱聽人獲得的訊息都是正確且經查證的訊息。韓國瑜以受害人的身份強烈質疑過去可能很多報導內容是針對性、偏頗、不正確及未經查證，所以有這樣的說法。

王淺秋指出，這事情叫「我們與惡的距離」，新聞自由是普世價值，但媒體的第四權也應該要有所規範監督，而不是無限上綱，尺度應該符合民主價值、倫理道德、查驗精神及平衡報導。不是只有候選人需要被檢驗，若部分媒體成為某政黨打手，攻擊特定人士，也應該要有檢討空間。

針對韓國瑜昨天在總統候選人電視辯論會中稱前總統馬英九太軟弱，馬英九辦公室則表示，並不清楚韓國瑜為何如此發言。

王淺秋表示，其實韓國瑜不是惡意要批評，韓國瑜所謂的軟是指心軟、宅心仁厚，不是要刻意攻擊，只是在做一個論述跟比較，請馬英九理解跟不要見怪。第一時間也已經與馬辦溝通澄清，希望不要造成誤會。

媒體詢問，韓國瑜昨晚在大台中勝選造勢晚會致詞時疑似有飆髒話，王淺秋則表示，並沒有這樣的狀況發生。（編輯：楊凱翔）1081230

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