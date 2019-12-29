遭韓指缺乏良心 三立反批踐踏民主將採法律程序

國民黨總統候選人韓國瑜29日在2020總統大選電視辯論會，點名三立電視缺乏良心。三立電視聲明指出，對於韓屢屢以惡劣不實言詞進行挑釁，將逕行法律程序。中央社記者王飛華攝 108年12月29日

（中央社台北29日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天在2020總統大選電視辯論會，點名三立電視缺乏良心。三立電視聲明指出，韓無端謾罵攻訐三立電視，深深踐踏民主選舉價值；對於韓屢屢以惡劣不實言詞進行挑釁，將逕行法律程序，以維護公司權益。

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室則回應，對三立新聞的假新聞惡意報導已正式提告，媒體以其影響力也應受監督，不應立場偏頗不實報導，閱聽人更應有獲得正確資訊的權利，媒體第四權並非無限上綱。

2020總統大選唯一一場電視辯論會下午登場，自由時報總編輯鄒景雯提問時問韓國瑜，未來有機會當選總統，該怎麼看待兩岸。韓國瑜直接點名三立電視，他說，若要接受三立採訪，必須請電視台先改名字，改成「兩立」，為何少一「立」，因為缺乏良心，剩下的兩「立」則是抹黑與造謠。

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三立電視發表聲明指出，針對韓國瑜屢以不實言詞謾罵誣衊三立電視，以行其逃避媒體監督之實一事，提出嚴正聲明。

第一，總統選舉辯論會是讓候選人向選民充分說明未來施政願景及政見，不料韓國瑜無視辯論會目的，於媒體提問時，竟以「造謠、抹黑」言論無端謾罵攻訐三立電視，不僅嚴重損害公司聲譽，更深深踐踏民主選舉價值，在民主政治歷程中作了最壞的示範。

第二，韓國瑜公然宣稱「三立電視改成兩立就接受採訪」，就韓國瑜以攻訐媒體聲譽的方式，來遂行逃避媒體第四權監督之目的一事，三立電視嚴正抗議，並對其惡劣言行深表遺憾。

第三，三立電視針對韓國瑜的報導，一向秉公平公正原則進行查證及平衡報導，不容韓國瑜屢屢以惡劣不實言詞進行謾罵挑釁，三立電視除了正式以聲明嚴正駁斥韓國瑜的行為外，並將逕行法律程序，以維公司權益。

2020總統大選電視辯論會29日下午2時在公視登場，辯論會共分4階段，第1階段由各總統候選人申論8分鐘，順序經抽籤決定，依序為國民黨韓國瑜（左起）、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

當中央社總編輯陳正杰問韓國瑜，如何說服選民，如果成為台灣的總統，不必在主權、自由、民主做出讓步。韓國瑜批評中央社提出的問題把台灣狹窄化、很可憐，用意識形態把自己綁起來了。

對此，陳正杰回應指出，第一，媒體是民主自由的基石，對於改善兩岸關係是否將被迫以台灣主權、尊嚴與民主自由作為代價，是受到社會大眾高度關注的重大議題，毫不狹隘，媒體為民喉舌，代表民眾提問是理所當然，對於總統候選人放棄針對這個議題清楚表達立場，感到十分遺憾。

第二，韓國瑜只說會維護中華民國主權，但沒有完整回答問題，這或許是因為辯論會時間有限，希望他能再公開針對這個問題做完整說明。

第三，韓國瑜在回答其他問題時，以總統候選人的身分謾罵蘋果日報與三立電視台和媒體從業人員，創下總統選舉的不良先例，更是令人不安。（編輯：鄭雪文）1081229