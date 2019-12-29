宋楚瑜終局之辯 訴求省長牌經國牌催票

2020總統大選電視辯論會29日下午在公視登場，親民黨總統候選人宋楚瑜會中表示，台灣要靠結合智慧一起奮鬥，而不是只問藍綠，讓藍綠成為「爛兄爛弟」。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

（中央社記者郭建伸台北29日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天在電視辯論會上直指蔡政府執政缺失，還批評蔡總統4年前曾說民進黨執政絕對不會整碗捧去，「結果呢？」同時也頻頻打出「中山牌」、「經國牌」、「省長牌」催票。

宋楚瑜在第一次申論時，提起2016年辯論曾提醒蔡總統要小心「民進黨不要國民黨化」，可是蔡總統還是讓派系決定了國家重大政策；執政黨不要自我感覺良好，但是升斗小民都沒有感覺到蔡總統執政的果實；2016年蔡總統還說，民進黨執政絕對不會整碗捧去，結果呢﹖

宋楚瑜說，2016年蔡總統曾說，要終結政治上的惡鬥，國家領導人應該負起最大的責任。總統的責任在於團結這個國家，而不是像現在這樣，操弄對立來捍衛政權。

2020總統大選電視辯論會29日下午2時在公視登場，辯論會共分4階段，第1階段由各總統候選人申論8分鐘，順序經抽籤決定，依序為國民黨韓國瑜（左起）、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文。中央社記者裴禛攝 108年12月29日

他表示，在蔡總統即將卸任前，又急忙推出「反滲透法」，如果「不把權力關進籠子，權力就把你關進牢籠」，程序正義比實質正義更為重要，因為程序正義不僅僅只是過程，而是價值。

另一方面，宋楚瑜在結論則引用今年剛上映的動畫電影「冰雪奇緣2」台詞，「如果看不清未來，就走好當下的路，做你此刻該去做的事」，頗有吸引年輕選民意味。

談到兩岸關係，宋楚瑜不忘打中山牌，他說兩岸定位有路線、底線的問題，目前兩岸分治就是走不同的路線，親民黨堅持自由民主的道路，遵守國父孫中山的民有、民治、民享，主張天大地大人民最大這個路線；至於什麼是兩岸的底線，就是任何現狀的改變，必須得到2300萬人民以民主方式共同決定。

2020總統大選唯一一場電視辯論會29日下午在公共電視登場，3位總統候選人首度同台辯論，針對各重要議題進行攻防。圖為公視員工在場外觀看辯論會直播。中央社記者王飛華攝 108年12月29日

除了「中山牌」，曾經擔任過故總統蔣經國秘書的宋楚瑜，也打出了「經國牌」，他說，台灣民眾為什麼懷念蔣經國時代，就是因為廉能。廉能的基本價值，是大道之行也，天下為公，選賢與能。「要選又廉又能的人，帶領廉能團隊，會做事不A錢，不亂抱女人，這樣不是很好嗎？」。

宋楚瑜也再度提起擔任省長時的政績，強調自己是吃台灣米、喝台灣水長大的台灣人，才能當選台灣省長，但他也是中國人，兩岸基本歷史不可分，必須誠實認識歷史、更要務實面對未來。

在面對對手韓國瑜拋出團隊有沒有貪污的問題時，宋楚瑜說，謝謝韓國瑜沒有問我、我的部屬、家屬有沒有貪污，「感謝你的肯定宋楚瑜」，過去台灣省政府團隊超過10萬人，經手的錢超過新台幣上兆元，每年發包的工程以10萬件為基礎；但是只要上梁正、下梁就不會歪。（編輯：黃國倫）1081229