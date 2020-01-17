罷韓第一階段達標 2萬8560份提議書合格

「Wecare高雄」等團體發起罷免高雄市長韓國瑜，中選會17日表示，罷免案提議人人數已達法定提議人的人數。圖為2019年12月21日民眾上街參與罷韓活動。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）「Wecare高雄」等團體發起罷免高雄市長韓國瑜。中選會今天表示，經高雄市選委會清點，罷免案提議人人數為2萬9908人，符合規定書件人數則為2萬8560人（件），已達法定提議人的人數。

「Wecare高雄」、「公民割草」等公民團體發起罷免韓國瑜行動。中選會今天表示，高雄市第3屆市長選舉選舉人數228萬1338人，依法提議人人數應為2萬2814人以上。

中選會指出，高雄市選舉委員會在今年1月15日以高市選一字第1093150026號函報提議人名冊查對結果，根據實際清點結果，提議人人數為2萬9908人，符合規定書件人數為2萬8560人（件），不符合規定人數1348人（件），已達法定提議人的人數。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第79條第2項及第80條第1項、第3項及其施行細則第48條規定，中選會應於1月20日前函請提議的領銜人自收到通知次日起10日內，向中選會領取連署人名冊格式，於60日內徵求連署，並於連署期間內向高雄市選舉委員會提出連署人名冊正本、影本各1份，逾期不予受理。

中選會進一步指出，依公職人員選舉罷免法第81條規定，罷免案的連署人以被罷免人原選舉區選舉人為連署人，其人數應為原選舉區選舉人總數10%以上。同一罷免案的提議人不得為連署人；提議人及連署人的人數應分別計算。

有關罷免程序，中選會說明，依法分成3階段且依序完備後才算罷免通過或不通過。第一階段為罷免提議，第二階段為罷免連署，第三階段則是罷免案投票決定通過或不通過。

中選會今天宣布罷韓提議人人數跨過門檻後，根據公職人員選舉罷免法規定，中選會會再通知提議的領銜人領取連署人名冊，展開第二階段連署，份數必須超過高雄選舉人數10%以上（約23萬份）。

選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。根據去年高雄市長選舉人數228萬餘人推估，同意罷免韓國瑜票數要有約57萬餘票，罷免案才算通過。（編輯：黃國倫）1090117