更多編輯台推薦新聞：
靈醫會貢獻台灣逾半世紀 不追弱勢病患欠款
生活

靈醫會貢獻台灣逾半世紀 不追弱勢病患欠款

武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間
國際

武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
兩岸

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
民團發起罷韓
「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，3月9日送交逾40萬份罷免二階連署書到高雄市選委會。市選委會4月7日宣布審查通過，估計罷免投票將於6月中舉行。
民團發起罷韓
新聞專題
民團發起罷韓2/17

罷韓二階連署過關 中選會擬17日審議

最新更新：2020/04/07 21:19
高雄市選委會主委陳雄文表示，罷韓二階審查達罷免門檻。圖為罷韓團體3月9日將第2階段罷免連署書送達高雄市選委會。（中央社檔案照片）
高雄市選委會主委陳雄文表示，罷韓二階審查達罷免門檻。圖為罷韓團體3月9日將第2階段罷免連署書送達高雄市選委會。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北7日電）民間團體發起高雄市長韓國瑜罷免案，第二階段連署過關。中選會今天表示，待收到高雄市選委會函送結果後，擬於17日召開的委員會議審議；若確定成案，將在公告後2個月內舉行投票。外界推估，罷韓案最可能的投票時間落點是在6月下旬。

高雄市選舉委員會今天召開委員會議，審查通過罷免市長韓國瑜的二階連署書。罷免連署書剔除重複或資料不全者，有效份數是37萬7662份，已超過罷免門檻的22萬8134份，高雄市選委會明天會將名冊送中央選舉委員會。

中選會副主委陳朝建表示，若收到高雄市選委會函送的查對結果後，依法須召開中選會委員會議予以審議。經詢幕僚單位並查閱日程安排後，今年4月的委員會議暫訂於4月17日召開，屆時將依法審議。

陳朝建指出，本案若經中選會審議而確定成案，並依法公告後，應於審定公告成立後20天起至60天內，由高雄市選委會辦理投票。

根據公職人員選罷法第87條規定，罷免案的投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之。

民進黨立委管碧玲從過去的罷免案推估，罷韓若成立，最可能的投票時間落點是在6月下旬，因為事涉防疫，很多宣導工作要做，她希望中選會有時間表，推算要做的準備工作。（編輯：蘇龍麒）1090407

延伸閱讀
罷韓若成案遇防疫 李進勇：除非封城否則沒理由不辦選務國民黨指罷韓連署偷跑 籲中選會堅守公正立場罷免二階過關 楊秋興籲韓國瑜知所進退馬上辭官罷韓團體遞交40萬份連署書 估6/13舉行投票罷韓估6月中投票 史上首件縣市長罷免成案罷韓40萬份連署書 高市選委會40天內查核
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報