罷韓二階連署過關 中選會擬17日審議

（中央社記者顧荃台北7日電）民間團體發起高雄市長韓國瑜罷免案，第二階段連署過關。中選會今天表示，待收到高雄市選委會函送結果後，擬於17日召開的委員會議審議；若確定成案，將在公告後2個月內舉行投票。外界推估，罷韓案最可能的投票時間落點是在6月下旬。

高雄市選舉委員會今天召開委員會議，審查通過罷免市長韓國瑜的二階連署書。罷免連署書剔除重複或資料不全者，有效份數是37萬7662份，已超過罷免門檻的22萬8134份，高雄市選委會明天會將名冊送中央選舉委員會。

中選會副主委陳朝建表示，若收到高雄市選委會函送的查對結果後，依法須召開中選會委員會議予以審議。經詢幕僚單位並查閱日程安排後，今年4月的委員會議暫訂於4月17日召開，屆時將依法審議。

陳朝建指出，本案若經中選會審議而確定成案，並依法公告後，應於審定公告成立後20天起至60天內，由高雄市選委會辦理投票。

根據公職人員選罷法第87條規定，罷免案的投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之。

民進黨立委管碧玲從過去的罷免案推估，罷韓若成立，最可能的投票時間落點是在6月下旬，因為事涉防疫，很多宣導工作要做，她希望中選會有時間表，推算要做的準備工作。（編輯：蘇龍麒）1090407