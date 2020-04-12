中職／全球首戰就是延長賽 統一陳傑憲致勝安擊退中信兄弟

中華職棒因應武漢肺炎疫情採閉門開打，12日在洲際棒球場進行中信兄弟隊與統一獅隊比賽，延長賽11局獅隊陳傑憲敲致勝二壘打，率隊4比1拿勝。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職全球率先開打受矚目，中信兄弟與統一獅交手成開季首戰，遲來的職棒球季首戰就是延長賽，延長賽11局獅隊陳傑憲敲致勝二壘打，率隊4比1拿勝，送「餅總」林岳平執教生涯首勝。

中華職棒31年球季原訂昨天在桃園棒球場開打，但本季編號前兩場的例行賽因下雨及場地狀況不佳延賽，中信兄弟隊於洲際棒球場與統一獅隊比賽意外成為本季首戰，中職首場賽事對戰組合為獅與兄弟，是史上第8度。

昨天開幕戰吸引國內、外媒體總計112人到場，比賽沒有打成，今天比賽依然備受關注，日媒即時報導中職率先開打，由曾效力日職軟銀鷹隊的兄弟隊先發洋投米蘭達投出「全球職棒第一球」，日刊體育也提供中職線上文字轉播。

獅隊蘇智傑1局敲出本季聯盟首安，獅隊鄭鎧文2局開轟，陽春砲幫助球隊取得1比0領先，也是聯盟本季首轟。

今天比賽形成投手戰，兄弟詹子賢4局開轟，陽春砲幫助球隊扳平比數，但兩隊5到9局都沒能再拿下分數，鏖戰至延長賽第11局，獅隊鄭鎧文率先安打上壘，唐肇廷安打延續攻勢，陳傑憲二壘打送回超前分，郭阜林二壘打再添2分保險分，獅隊順利搶下開季首勝。

今天比賽除了是全球唯一開打的職棒賽事，也是兩位「菜鳥教頭」獅隊代理總教練「餅總」林岳平、兄弟總教練丘昌榮執教首場比賽，獅隊展現韌性，林岳平執教首勝率先開張，陳傑憲獲頒單場最有價值球員（MVP）。

獅隊今天比賽10局打完吞下18次三振，打破聯盟首戰最多被三振紀錄，開季首戰就打延長賽為聯盟史上第6次。（編輯：李亨山）1090412

中華職棒12日在桃園的比賽延賽，洲際棒球場的中信兄弟與統一獅比賽照常進行，成為中職本季也是全世界職棒首場賽事，賽前演唱中華民國國歌，外野大螢幕亮出國旗。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中華職棒閉門開打，12日在桃園進行的比賽延賽，台中洲際棒球場的中信兄弟對統一獅比賽照常進行，成為中職本季也是全世界職棒首場賽事。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

中華職棒12日在桃園的比賽延賽，洲際棒球場的中信兄弟對統一獅比賽照常進行，成為中職本季也是全世界職棒首場賽事，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（熱情姊妹）在賽前開場熱舞。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

中華職棒受武漢肺炎疫情影響，採閉門開打，12日在台中洲際棒球場的中信兄弟對統一獅比賽照常進行，賽前介紹選手進場時，兄弟選手以拱手代替擊掌致意。圖右為兄弟總教練丘昌榮進場。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

中華職棒12日在桃園的比賽延賽，洲際棒球場的中信兄弟對統一獅比賽照常進行，成為中職本季也是全世界職棒首場賽事，兄弟推出米蘭達（Ariel Miranda）擔任先發投手。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

中華職棒12日在桃園的比賽延賽，洲際棒球場的中信兄弟對統一獅比賽照常進行，成為中職本季也是全世界職棒首場賽事，獅隊推出費爾本（Ryan Feierabend）擔任先發投手。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

中華職棒12日在桃園棒球場進行的比賽延賽，台中洲際棒球場的中信兄弟對統一獅比賽照常進行，將成為中職本季也是全世界職棒首場賽事。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

中職全球率先開打受矚目，12日中信兄弟隊與統一獅隊交手成開季首戰，遲來的職棒球季首戰就是延長賽，獅隊最終以4比1拿勝，代理總教練「餅總」林岳平收下執教生涯首勝，賽後林岳平開心拿著執教首勝球。中央社記者張新偉攝 109年4月12日