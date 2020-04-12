洪一中轉隊首踏上桃園球場 直言能比賽很幸福

中華職棒12日樂天桃猿與富邦悍將在桃園棒球場的賽事因雨延賽，不過客隊富邦悍將仍有到球場練球，悍將新任教頭洪一中（圖）轉隊後首度踏上以前的主場，他說，因為疫情關係，能順利比賽感到很幸福。中央社記者楊啟芳攝 109年4月12日

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中華職棒今天樂天桃猿交手富邦悍將的賽事因雨延賽，不過悍將新任教頭洪一中還是有到球場，轉隊後首度踏上以前的主場，他直言，因為疫情關係，能順利比賽感到很幸福。

中職今天在桃園棒球場的賽事延後，不過客隊富邦悍將仍有到球場練球。洪一中去年底離開桃猿隊，轉戰悍將，本來此戰是他「回娘家」對決老東家的首戰，但他說：「來比賽在哪邊都一樣。」

接任悍將總教練後，首度踏上桃園棒球場，洪一中說：「看起來是還好，沒有太大改變。」中職宣布延賽後，本來悍將要回新莊球場練球，不過今年桃園球場多了場邊的鑽石席等新設施，讓他們決定先來適應場地。

中職今年閉門開打，領先全世界，洪一中表示，身為一份子感覺很幸福，很高興中職能順利開打，現在各國受到武漢肺炎疫情影響，「世界上甚至有人連練球都不行。」對於本季沒有觀眾，他則指出，不管有沒有觀眾，就是要贏球，沒有什麼不同。

不過，因為疫情關係，中職開賽經過2度延後，洪一中坦言確實有影響，「這對各隊來說都是新嘗試，因為春訓長達3個月，但就盡量去做，不知道這個方式是不是好的，不過目前球隊狀況是不錯。」

本來今天派出洋投索沙先發，洪一中指出，練完球之後，還要再開會安排，之後的先發輪值可能會不一樣，再看怎麼排最好。（編輯：張雅淨）1090412