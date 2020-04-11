社交距離下中職將開打 外國學者問：要怎麼觸殺

中華職棒31年原定11日在桃園棒球場開打，本季受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，為史上首次閉門開打，但是最後因雨勢過大，無奈延賽。中央社記者張新偉攝 109年4月11日

（中央社紐約11日綜合外電報導）武漢肺炎令全球運動賽事停擺，原定投出「世界第一球」的中職雖因雨延賽但已引發國際轟動。只是在社交距離政策下，外國學者稱許台灣抗疫有成之際卻也在問「這是要怎樣觸殺？」

中華職業棒球大聯盟（CPBL）原定台灣時間今天下午5時開打，這一消息令美國國家廣播公司新聞網（NBC News）直呼「美式消遣回來了」，但因為桃園比賽現場下起大雨最後因雨延賽，但早已未演先轟動。

NBC報導稱，台灣因對疫情超前部署而獲好評，而今抗疫的付出將收穫非常美式的報酬，就是可以收看自2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發，導致經濟活動大規模停擺以來，全球第一場職棒比賽。

全球所有運動在3月因武漢肺炎被迫暫停，包括美國職棒大聯盟MLB在正式比賽登場前2週左右就中斷春訓。

正當MLB官方人員與球員還在衡量以非傳統計畫在北美重啟比賽之時，中職衛冕冠軍樂天桃猿隊與傳統勁旅中信兄弟隊的這場比賽拔得全球頭籌，率先宣布開打，令國際媒體爭相報導，並訪問流行病學者的看法。

艾莫瑞大學羅琳斯公共衛生學院（Emory University's Rollins School of Public Health）流行病學兼職講師賓尼（Zachary Binney）稱讚台灣對疫情的處理，但對於現在就開賽，他仍有點擔心。

賓尼說，如果中職有一個完全封閉的系統，沒有人與外界有任何接觸，那他會覺得更放心一點。

渥太華大學（University of Ottawa）流行病學和法學院教授阿塔蘭（Amir Attaran）誇獎台灣衛生福利部在防疫上讓人「印象超級深刻」，但他認為現在開打不是好主意。

他說，儘管棒球和足球不一樣，沒有密集的肢體接觸，但也不可能在6英尺外觸殺跑者，「我不知道這是要怎麼打？」

中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢說，比賽登場是台灣民眾的驕傲時刻，「這對全國來說很重要，代表我們成功抵抗疫情」。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090411