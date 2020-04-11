中職開幕戰延賽 假人應援團淋雨提早收工【更新】

中華職棒31年開幕戰受武漢肺炎疫情影響，11日採閉門開打，樂天桃猿球團費盡心思推出「新10號隊友計畫」，盼讓空曠看台熱鬧起來，現場不只增設假人，也開放球迷訂製人形看板應援，賽前工作人員趕工布置。中央社記者王騰毅攝 109年4月11日

（中央社記者楊啟芳、謝靜雯桃園11日電）中華職業棒球大聯盟原訂今天在桃園棒球場開幕戰，這是全球武漢肺炎疫情下首場職棒賽事，但現場下大雨延賽，明天將上演富邦悍將隊總教練洪一中首度對決前東家樂天桃猿隊。

中職今天原訂閉門開打，防疫高規格，桃園棒球場看台很「熱鬧」，樂天桃猿隊放上人形立牌、假人撐場，金猿卡球迷「媽咪」在本壘後方觀眾席，但現場天候不佳，「新10號隊友」先淋了一場雨。

這場國際矚目的開幕戰賽事原訂由主隊桃猿交手中信兄弟隊，延到何時再戰未定，但明天桃園棒球場將上演桃猿對戰悍將。近年桃園棒球場打開幕戰球迷都很捧場，過去7年5度打開幕戰票房都破萬人，今年因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，不開放觀眾入場。

樂天桃猿隊出新招推出「新10號隊友」計畫，在本壘及三壘側觀眾席放人形立牌、人形加油看板，架設假人和機器人形撐場，客隊中信兄弟到場後，也紛紛環顧看台上的假人，直呼：「很新鮮、也很特別。」

在球迷還不能進場前，「新10號隊友」取代球迷在看台撐場，球隊開放球迷訂製加油人形看板，每組看板可放上4個人像，由於訂製需要時間，今天開幕戰還沒能放上，桃猿隊也以4名金猿卡會員當作範本，死忠球迷「媽咪」人形看板就在本壘後方觀眾席，看板上印上「我一直都在」。

武漢肺炎疫情延燒，中華職棒31年球季11日閉門舉行開幕戰，樂天桃猿球團推動「新10號隊友計畫」，設置假人、機器人並開放球迷訂製人形立牌應援，觀眾席除了「10號隊友」外，一片空蕩。中央社記者王騰毅攝 109年4月11日

中華職棒31年球季受武漢肺炎疫情衝擊，11日開幕戰為史上首次採閉門舉行，樂天桃猿球團為炒熱氣氛，在觀眾席上安排應援機器人和假人當「新10號隊友」，並歡迎球迷訂製加油人形看板。中央社記者王騰毅攝 109年4月11日

武漢肺炎疫情延燒，中華職棒31年開幕戰11日採閉門舉行，為讓球迷隔空也有參與感，樂天桃猿球團推出「新10號隊友計畫」，在觀眾席上增設假人，也開放球迷訂製加油人形看板，賽前工作人員忙著布置。中央社記者王騰毅攝 109年4月11日

中職31年開幕戰11日將在桃園球場閉門登場，樂天桃猿球團特別在看台區安排應援機器人和假人當「新10號隊友」，也開放球迷訂製應援人形看板，賽前由工作人員陸續安排就位。中央社記者王騰毅攝 109年4月11日

中華職棒31年球季11日將在桃園棒球場開打，是目前全球唯一能開打的職業棒球賽事，吸引大批國內外媒體到場採訪。中央社記者王騰毅攝 109年4月11日

今天現場擺放的人形加油看板有許多「名人」，包括桃園市長鄭文燦、樂團滅火器、前東家Lamigo球團董事長劉保佑等人，原訂開幕戰下午5時05分開打，但桃園地區午後下起大雨，球賽還沒開打，「新10號隊友」先淋了一場雨。

中華職棒防疫高規格迎接全球職棒第一戰，入口處架設3部體溫測量機器，所有入場工作人員、媒體須先填寫「自我健康聲明書」，開幕戰申請採訪媒體破百人，過往桃園棒球場開幕戰會安排2間記者室，此次動用7間記者室、1處室外記者席，分散媒體作業。

至於場內採訪，場邊圍起紅龍，媒體只能在指定區域採訪，不能直接接觸球員，球員受訪時距離超過1公尺、使用麥可風，採訪規定比國際賽還要嚴格。（編輯：李明宗、張芷瑄）1090411

中華職棒31年，原定11日在桃園棒球場閉門進行開幕戰，無奈天公不作美，現場開賽前降下大雨，確定因雨延賽，延到何時尚未定案。中央社記者楊啟芳攝 109年4月11日

中華職棒31年11日下午在桃園棒球場開打，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，隊職員進場都需測量體溫，並保持社交距離。中央社記者張新偉攝 109年4月11日

中華職棒31年11日下午在桃園棒球場開打，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，樂天桃猿林立等人進場都需量測額溫。中央社記者張新偉攝 109年4月11日

中華職棒31年球季展開，開幕首戰11日下午在桃園國際棒球場開打，但因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，賽事改採閉門開打，球場各出入口都拉起警戒線、張貼公告提醒。中央社記者張新偉攝 109年4月11日