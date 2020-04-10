中職開幕戰史上最冷清 美聯路透法新等外媒也申請採訪

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職31年球季將於明天展開，因武漢肺炎疫情，首度閉門比賽，樂天桃猿接手第一個球季碰上最冷清開幕戰，但吸引各國矚目，預計湧入外媒約10人、台媒破百人，記者可能比球員多。

中華職棒31年球季開幕戰將於明天在桃園棒球場開打，樂天桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，為樂天桃接手後隊史首戰，也是曾豪駒接任總教練後一軍例行賽初亮相，力拚開幕戰搶下首勝；樂天桃猿隊將由洋投卡本特扛先發，中信兄弟隊先發投手為羅傑斯。

桃猿隊去年季後易主，由日商樂天株式會社接手，樂天看重桃猿球迷經營有成，但受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中華職棒31年來首度閉門開打，過去中華職棒單場最低觀眾人數為1999年9月20日台北市立棒球場和信鯨與三商虎比賽，僅101人入場，出現「鳥比人多」的景象，今年紀錄將改寫。

中職歷年開幕戰（編號1號）最少觀眾人數為2000年3月11日和信鯨和統一獅隊之戰，人數僅2010人。今年因為閉門開打，將寫下無法再被突破的中職開幕戰最少觀眾0人紀錄，儘管有球團啦啦隊應援，也是最冷清開幕戰。

因為武漢肺炎疫情影響，美職、日職、韓職開幕戰不斷延後，中職明天領先全球開打，也受到各國媒體關注，目前中職收到外媒駐台記者申請採訪開幕戰，包括美聯社、路透社、法新社、歐新社、日本放送協會（NHK）、共同通訊社，每家媒體預計1至2人到場，粗估國外媒體約10人。

至於台灣媒體申請人數更多，申請採訪截止日為今天，目前已經有破百名媒體申請採訪中職開幕戰，開幕戰有可能出現採訪「記者比球員多」的狀況。（編輯：吳協昌）1090410