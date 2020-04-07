台灣職棒開打紅到國外 美媒：成就比下美國

武漢肺炎疫情籠罩全球，運動比賽全部停擺，唯獨防疫成功的台灣，職業棒球一枝獨秀，即將在11日開打，採無觀眾閉門方式進行。（中央社檔案照片）

（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）武漢肺炎疫情籠罩全球，運動比賽全部停擺，唯獨防疫成功的台灣，職業棒球一枝獨秀，即將在11日開打，採無觀眾閉門方式進行。美國財經雜誌撰文稱讚這項成就已經比下美國。

富比世雜誌（Forbes）上海分社社長范魯賢（Russell Flannery）5日撰文指出「台灣達成了美國無法做到的壯舉：棒球季在這個月開打」，搭配投手王建民在洋基時期的投球照片。

4月初是世界各國棒球季開打的時間，但今年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐下，各國職棒的開幕賽遙遙無期。

富比世的文章指出，人口2300萬人的台灣，距離疫情最初引爆點中國大陸只有100英里，職棒能如期開打，最主要的因素是令世界各國稱羨的防疫工作，連美國老牌藝人芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）都說讚。

台灣防疫成功，使得創立於1989年的中華職棒也紅到國外。世界棒壘總會（WBSC）官網1日介紹，中華職棒領先美日韓，成為2020年率先開打的職業聯盟，並在推特上分享中職的疫情限定版LOGO。

富比世網站的文章連帶介紹了王建民、林子偉在內，多名台灣球員曾經站上美國職棒大聯盟。

台灣的中華職棒即將成為這個春天，全世界唯一開打的棒球比賽，世界各國球迷稱羨，也是一次對國際宣傳的機會，已經有國外的球迷在詢問，如何透過串流觀看中職比賽。

美中不足的是，中華職棒聯盟的國際宣傳尚在「草創期」，英文版網頁內容貧乏，部份資料仍停留在2018年，各隊的球員與戰績表全無英文版，更遑論英文版的賽事報導、球星介紹與賽事轉播。

疫情惡化之下，美國不只四大職業運動停擺，各級學校停課、學生運動比賽全喊停。美國職棒（MLB）原訂3月底開打，先是延到4月初，聯盟主席又稱寄望5月，現在版本是「7月4日國慶日開打就算賺到」。（編輯：韋樞）1090407