台灣職棒洋將登上運動畫刊 感恩有球可以打

（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）在台灣的中華職棒短期內是全世界唯一比賽的職業棒球，幾名中職洋將接受美國體育媒體「運動畫刊」訪問，道出心聲「每天能到球場，更多了一點感恩與動力」。

運動畫刊（Sports Illustrated）網站今天報導「當全世界運動比賽全都停下來，台灣的棒球季正要開打」。台灣時間11日關門比賽的中華職棒開幕賽是近期內全世界唯一進行中的職業運動賽季。

這篇報導訪問幾名台灣「洋將」的美國籍球員，對比他們身處的環境與故鄉家人朋友有多麼不同。

在台灣5年的富邦悍將投手伍鐸（Bryan Woodall）說：「如果你現在來台灣，一切生活如常。任何地方都要量體溫、戴口罩，但我們還是可以出門，可以出去吃東西，做自己的事。」

伍鐸表示：「每天到球場、做分內工作的時候，會有多一點的感恩與多一點的動力。因為你知道，很多人沒有辦法這樣」。

美國國家廣播公司（NBC）網站報導，「美國的國民娛樂－棒球，本週末（台灣時間11日）在距離發源地8000英里的台灣開打，看台上有機器人當觀眾」。

中華職棒秘書長馮勝賢向NBC表示：「每一個台灣人都對此感到驕傲。這個國家重要的一刻，因為代表我們成功對抗病毒。」

台灣的職棒比賽向來以吵雜且一致加油聲、啦啦隊員而聞名。這次在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情下關門比賽，洋將一下子也不太習慣。

統一獅投手羅里奇（Josh Roenicke）開玩笑說：「老實說，這樣安靜多了。這裡的比賽很吵。不過看看會多久吧，可能過一陣子我就會覺得無聊。希望球迷很快能夠進場。」

羅里奇正住在防疫旅館，進行14天自主隔離。他與統一獅隊完整春訓之後，3月底回到美國佛羅里達州，迎接女兒出生。

運動畫刊的報導中，羅里奇向美國讀者介紹了台灣防疫旅館的運作方式：「外表像一般旅館，但不能離開房間，餐點一天三次送到門口，並向台灣CDC回報身體有無症狀。」

羅里奇擁有大聯盟經驗，叔叔倫尼基（Ron Roenicke）是波士頓紅襪代理總教練。談到自主隔離，羅里奇說：「這是我前所未有的經驗。就是一個小房間，一天有漫長的好幾個小時要度過。」

在他住進防疫旅館之前，統一獅隊在他房間留下一籃啞鈴和彈力繩。在房間裡他雖然沒辦法投球，但每天還是可以活動筋骨。

從2012年就在台灣的羅力（Mike Loree）希望像往年一樣把老婆、小孩接到台灣，但在旅行限制下可能有難度。羅力說：「我很高興還在這裡打球。大聯盟、小聯盟、日本、韓國、墨西哥至少近期都還在停賽，而我們將要打開幕賽了，真是太神奇了。」（編輯：陳永昌）1090411