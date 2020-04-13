中職領先全球開打 美媒列5大看點

中華職棒12日在桃園的比賽延賽，洲際棒球場的中信兄弟與統一獅比賽照常進行，成為中職本季也是全世界職棒首場賽事，賽前演唱中華民國國歌，外野大螢幕亮出國旗。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）武漢肺炎使全球體壇一片死寂，讓台灣領先全球、率先開打的中華職棒受到眾多外媒關注。美國哥倫比亞廣播公司體育網記者特別撰文，針對12日的「全球首戰」列出5大看點。

哥倫比亞廣播公司體育網（CBSSports.com）的報導指出，儘管原訂3月14日開打的開幕戰，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響延到4月，但台灣的中華職棒仍是2020年全球所有職棒第一個例行賽開打的聯盟。

原訂4月11日的開幕戰當天因雨順延，讓12日這場中信兄弟主場迎戰統一7-ELEVEn獅的閉門比賽，成為職棒圈本季的全球首戰。

報導列出這場比賽5大看點，包括一、獅隊鄭鎧文2局上半從兄弟先發投手、有過3年美國職棒大聯盟MLB經驗的米蘭達（Ariel Miranda）手中敲出全球職棒本季的第一支全壘打，讓球隊取得領先；二、兄弟詹子賢4局下半從獅隊先發投手、同樣有大聯盟經驗且擅投蝴蝶球的費爾本（Ryan Feierabend）手中揮出陽春彈，讓球隊扳平比數。

三、比賽迭有守備亮點，包括兄弟蘇緯達在6局下上到一壘，卻因離壘過遠，被獅隊捕手陳重羽牽制出局；四、這場「全球首戰」兩隊歷經4.5小時、11局的「馬拉松大戰後」，獅隊才以4比1擊敗兄弟。

第5個看點不是這場象獅戰，而是先前已有人提及的樂天桃猿安排機器人「觀眾」，讓人佩服中職的創意。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090413