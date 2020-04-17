美老牌主播追台灣職棒 自曝是蔡總統康乃爾同學[影]

台灣的中華職棒是全球唯一棒球季，ESPN老牌主播歐伯曼（圖）分享影片，自曝40年來從沒早起這麼開心，他也提到大學時代與「台灣的總統」同校往事。（圖取自twitter.com/KeithOlbermann）

（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）台灣的中華職棒現為全球唯一棒球季，ESPN老牌主播歐伯曼分享影片，自曝40年來從沒早起這麼開心，他也提到大學時代與「台灣的總統」同校往事。

總統蔡英文今天在臉書宣布推特追蹤人數已經破100萬人，並在推特轉推中華職棒英語轉播，也提到歐伯曼跟她都念過康乃爾大學。她表示，推特上有許多來自國外的網友，每天都在跟台灣「推來推去」。一路走來，感謝大家的支持與鼓勵，在防疫的時刻，意義尤其重大，因為許多外國朋友透過推特更了解台灣在防疫上的努力和貢獻。

運動頻道ESPN資深主播歐伯曼（Keith Olbermann）今天向他近百萬的推特（Twitter）追隨者介紹台灣的中華職棒，分享樂天桃猿隊透過ELEVEN SPORTS製作的英語轉播賽事。

歐伯曼推文說：「我不誇張。自從我1981年到1984年在美國有線電視新聞網（CNN）工作，值白天班以來，沒有任何事情能讓我開心地早起。現在我為了這個早起。#誰在乎他們是誰。」

美國運動賽事全停，媒體都在重播舊比賽。歐伯曼待在家，每天在推特上開直播，唸書給觀眾聽。

歐伯曼在直播影片中，聊到自己早上6時35分起床，為了就是收看來自台灣的棒球轉播，這一個多月以來，第一次看到真實的賽事。閒聊中還他自褒了一下，現在各大體育頻道重播的比賽，大概一半以上是他轉播。

對歐伯曼來說，重播的經典賽事，吸引力比不上台灣一場真正的職棒賽。

他還自曝與總統蔡英文的淵源。歐伯曼說：「意外的驚喜，台灣的總統就讀康乃爾大學時，我也在校。她當時念法學院，我是大學部。不是說我認識她，只是如果回到那時候，我們可能見過。」

中華職棒推出英文轉播見效，網路論壇reddit湧入不少中華職棒的新粉絲。有人留言說：「如果他們繼續播，我很樂意在早晨醒來，喝咖啡看棒球。感覺像在看溫布頓或澳網。」

美國「時代雜誌」（TIME）網站報導，雖然受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，美國職棒大聯盟取消春訓，比賽延期，但想念棒球的球迷現在懷著新希望，他們可以越洋觀看台灣的中華職棒2020年球季賽事。報導也提供相關資訊，協助球迷觀看台灣的職棒賽事。

疫情下，中華職棒這個31年品牌的海外知名度大增，英文轉播讓外國球迷認識台灣棒球，論壇、推特上出現熱心球迷，使用英文向外國新球迷介紹中華職棒。

在網路論壇上，有人分享在台灣看球的體驗，有人製作英文版的球員名單與比分表格。非傳統媒體CPBL STATS網站成了宣傳大使，幫很多外國球迷解惑，例如訂閱CPBL TV遇到困難怎麼辦。

在美國主持廣播節目「小人物上籃」的台裔學者韓逸成觀察：「台灣職棒擁有世界級的水準，疫情之下是拓展品牌大好機會，從網路上看到球迷能量很大，群起幫忙推廣，但官方可以做得更多。」

聯盟的英文版官網只見過去式的歷史沿革與聯盟架構，現在進行式的核心產品球員資料、線上賽事紀錄全無英文，造成外國球迷深入認識台灣棒球的一大障礙。

中華職棒近年流行在球衣上繡球員英文名，看似國際化卻無實質效益。聯盟官方登錄資料只有中文名，少數外籍球員及原住民球員才有英文登錄，國際球迷查不到轉播上球員到底是誰。

美國運動網站Baseball Reference近日納入中華職棒球員資料，但是透過中文資訊轉換，出現球員姓名拼音不是台灣慣用拼法的問題。

中華職棒首戰，外國觀眾誤認比賽在中國，貼文更正說「隨便啦，這是真的棒球賽」，今天歐伯曼標籤說「誰在乎他們是誰」，顯見中華職棒在這個歷史罕見的時機，獲得了前所未有的曝光，但讓這些新觀眾認識CPBL（中華職棒），不能只靠球迷義務幫忙。（編輯：周永捷）1090417