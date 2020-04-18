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台灣職棒躍上國際
武漢肺炎疫情壟罩下，各國多數運動賽事停擺，中職是今年全球最早開打的職棒比賽，成為國際媒體關注焦點。轉播單位透過推特以英語講評直播賽事，吸引許多美國球迷關注，連ESPN老牌主播歐伯曼都分享比賽影片，自曝40年來從沒早起這麼開心。
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台灣職棒紅到美國 促成蔡總統與老同學相認

最新更新：2020/04/18 08:12
疫情籠罩下，沒球可看的美國棒球迷透過網路直播，在台灣的中華職棒找到心靈慰藉。圖為11日開幕戰為史上首次採閉門舉行，樂天桃猿球團為炒熱氣氛，在觀眾席上安排應援機器人和假人當「新10號隊友」。中央社記者王騰毅攝　109年4月11日
疫情籠罩下，沒球可看的美國棒球迷透過網路直播，在台灣的中華職棒找到心靈慰藉。圖為11日開幕戰為史上首次採閉門舉行，樂天桃猿球團為炒熱氣氛，在觀眾席上安排應援機器人和假人當「新10號隊友」。中央社記者王騰毅攝　109年4月11日

（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）疫情籠罩下，沒球可看的美國棒球迷透過網路直播，在台灣的中華職棒找到心靈慰藉。因為棒球，總統蔡英文與老牌主播歐伯曼40年後校友相認；美國記者、球迷口碑傳播CPBL，衍生創意與商機。

運動頻道ESPN資深主播歐伯曼（Keith Olbermann）昨天在推特（Twitter）向近100萬的粉絲介紹台灣職棒，直播閒聊與蔡總統同校的往事。經過蔡總統公開回應之後，歐伯曼今天推文憶當年。

蔡總統推文標記歐伯曼：「今天這場比賽，希望你起個大早能來看球。聽說你也是康乃爾大學校友，世界真是小。」

歐伯曼稍晚回應：「謝謝你，總統女士。我會繼續欣賞比賽。沒錯我是康乃爾大學1979年畢業生。當年我每天從校園走路往返法學院，我的公寓與我們電台就在大學城。」

歐伯曼是ESPN招牌主播，縱橫媒體40年，在美國運動賽事停擺下，收看中華職棒成了最大樂趣。即便要一大早6時30分起床都願意。

直播跨越了太平洋和語言障礙，最大功臣是樂天桃猿的轉播單位ELEVEN SPORTS製作的英語轉播。曾在CPBL國際組任職的王雲慶擔任主播，今天接受有線電視新聞網（CNN）越洋專訪，邀請全世界的觀眾欣賞台灣棒球。

ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲向CNN表示：「我們希望鼓舞所有疫情之下受到衝擊的人們。不要傷心難過，來看台灣的職業棒球。」

不過，英文轉播可能本週喊停。轉播單位經費有限，英文轉播原訂2場，獲迴響之後，目前增加為5場。TIME雜誌詢問中華職棒發言人，得到答案「目前不清楚英文轉播是否會持續整季」。聯盟對台灣媒體表示，有國外媒體正在洽談轉播權。

中華職棒受益於台灣抗疫成功，獲得史上難得的曝光度，在推特上的熱烈討論中，看見海外商機，但網站英文化不夠也成了障礙。

棒球記者卡里（Marc Carig）推文說：「幫朋友問，在美國怎麼買到富邦悍將的帽T和棒球帽。」網友回應：「如果你有辦法，請告訴我們。我昨天花了好多時間找，一大堆網站都是中文。」

有美國網友說：「從來不知道我會這麼想念棒球。現在我愛上CPBL了。每天早上配咖啡。我要看看哪一隊最像白襪，深入研究一下周邊商品。」

以往是台灣人熬夜或早起看美國大聯盟比賽，現在相反，棒球作家拉克豪（Joel Luckhaupt）說，現在流行吃早餐配棒球。推文中提到太太的前同事在台灣疾管署工作，「謝謝他的協助，把棒球帶給全世界」。

也有棒球迷從英文轉播中，更認識台灣棒球的獨特文化：「學到很多。例如外籍球員中文命名曾經是用贊助商的招牌產品，例如楓康（Mark Kiefer）是保鮮膜的品牌。」

有人從直播中得到靈感，認為美國大聯盟應該學台灣關門比賽，還有突發奇想：「希望他們辦一場選秀，讓有意願去台灣的大聯盟球員加入，然後在MLB.TV上面轉播，收益分配給CPBL和球員。」（編輯：徐睿承）1090418

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