台灣職棒開打羨煞全球 可惜遭誤認為中國

中華職棒12日在桃園的比賽延賽，洲際棒球場的中信兄弟與統一獅比賽照常進行，成為中職本季也是全世界職棒首場賽事，賽前演唱中華民國國歌，外野大螢幕亮出國旗。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）疫情影響，全球運動比賽停擺之下，在台灣的中華職棒昨天關門比賽，舉世注目。美中不足的是聯盟英文名稱Chinese Professional Baseball League遭外國人誤認比賽在中國。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，使運動比賽全部停擺，美國電視台、媒體只能回顧往事、重播過往比賽、討論開打方案。哥倫比亞廣播公司（CBS）運動網站今天刊出「真實的棒球精華報導」，介紹台灣職棒12日這場全球唯一棒球比賽。

CBS這篇報導，重點回顧在台中的這場統一獅4比1擊敗主場中信兄弟的賽事精華，「獅隊外野手鄭鎧文敲出意義重大的今年全世界第一支全壘打」。

追隨者近100萬的美國國家廣播公司（NBC）運動頻道官方推特帳號分享鄭鎧文這支全壘打影片，貼文說到「一場真實的職棒比賽中敲出的真實全壘打」，羨煞美國網友。

路透社（Reuters）派記者在台灣報導這場比賽，稱台灣相對而言防疫成功，以「台灣總統」的頭銜稱呼總統蔡英文，報導蔡總統在臉書貼出在家看棒球的貼文。

台灣防疫成功，把創立於1989年的中華職棒推上國際，台灣球迷理解中華職棒取名的時空環境，甚至以「中職」簡稱，不過初次知道中華職棒的外國人未必搞得清楚。

美國媒體人卡拉比斯（Jared Carrabis）在推特上向他27萬追隨者分享鄭鎧文的全壘打影片時，貼文說「這是中國的棒球比賽。還有希望」獲得近400次轉貼。

熱心網友在底下留言，提醒「這是台灣，不是中國」。卡拉比斯再次轉貼一次影片，「更正－這是在台灣的中華棒球聯盟。隨便啦。這是棒球，而且正在打」。（編輯：高照芬）1090413