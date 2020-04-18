中職單場全球破百萬觀看 英文講評邀蔡總統親臨

樂天桃猿和富邦悍將17日形成拉鋸戰，雙方加起來轟出8發全壘打，其中桃猿林立（圖）演出單場雙響砲，一棒逆轉，幫助球隊以11比10險奪3連勝。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年4月17日

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒昨天進行的樂天桃猿與富邦悍將大戰，在推特的英文直播吸引破百萬人次觀看，目前3場賽事已經破200萬人次。英文講評偉恩也邀請總統蔡英文，有一天能親臨轉播室。

昨天樂天桃猿與富邦悍將長達4小時20分的激戰，最終由桃猿的林立敲出逆轉2分砲，以11比10驚險奪下勝利。ELEVEN SPORTS放在推特的英文轉播，更是單場吸引破百萬海外球迷收看，與前2場在桃園的賽事總和差不多。

ELEVEN SPORTS於本週桃園5連戰都會在推特放上直播，讓全球的球迷看見中華職棒抗疫成功、順利開打，英文講評王雲慶及偉恩（Wayne McNeil）的播報也受到網友好評，讓王雲慶感到相當榮幸。此外，ELEVEN SPORTS這2天也會持續轉播SBL籃球賽。

蔡總統昨天在自己的推特分享直播連結，並特別感謝熬夜或早起看中職的海外球迷。講評之一的偉恩在推特分享蔡總統的文章說：「沒有什麼事比得到國家元首的全力支持更棒了，謝謝蔡總統，希望有一天能親臨轉播室，與王雲慶跟我一起向球迷打招呼。」

桃猿與悍將昨天形成打擊大戰，主跑美國職棒大聯盟金鶯隊的記者克拉克（Dan Clark）也相當驚訝，在推特分享桃猿隊3場比賽的數據，包括總和35分、44支安打、13發全壘打。克拉克還特地用中文寫下，「我了解到台灣的棒球迷們知識淵博，熱情而受人尊敬。」（編輯：陳政偉）1090418