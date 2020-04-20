中職衝突國際再爆紅 韓職5月將跟進開賽[影]

中華職棒樂天桃猿隊與富邦悍將隊19日在桃園棒球場交手，4局下悍將投手索沙對桃猿郭嚴文連投4個壞球，最後砸中郭嚴文，兩隊板凳清空，有肢體推擠衝突。中央社記者張新偉攝 109年4月19日

（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）中華職棒19日上演一場「板凳清空」的球員衝突，對球迷而言並不稀奇，卻因疫情而變成國際關注的精彩畫面。隨著韓國職棒5月起可望復賽，中華職棒的獨家地位將不保。

全球疫情下，中華職棒（CPBL）比賽4月11日獨家開打，占盡海外棒球迷的目光。不過這獨一無二地位很快即將消失。美國媒體傳出消息，韓國政府短時間內就會宣布，韓國職棒（KBO）5月1日起關門比賽。

轉播樂天桃猿比賽的電視台ELEVEN SPORTS本週成為國際焦點，在推特平台提供免費的英語線上轉播，英文講評王雲慶及偉恩（Wayne McNeil）扮演起台灣棒球的推廣大使。

時差之下「早起看棒球」成了美國球迷的精神糧食。台灣19日晚間的樂天桃猿與富邦悍將比賽，兩方人馬衝進場內，口角爭執、肢體推擠是裁判與安全人員不樂見的場面，反而是球迷的額外驚喜。

總統蔡英文的康乃爾大學校友、老牌主播歐伯曼（Keith Olbermann）向近百萬的推特粉絲說：「今天在南韓，KBO傳出開打希望。今天在台灣，CPBL給我們一場美好的板凳清空大亂鬥。」

體育記者哈維（Coley Harvey）在推特興奮分享，這場比賽的爭議話題「要什麼有什麼」。他說：「稍早因為球棒的黏膠起爭議，現在清空板凳（在CPBL很少見），沒有人被驅逐出場！」

不過，隨著本週賽事告一段落，轟動全球的英語轉播可能絕響，美國網友留言「拜託，不要停」。在聯盟與4隊網站的英語資訊極為有限之下，英語轉播是國際唯一接收台灣棒球消息的窗口。

「謝謝台灣，帶給世界棒球」等留言在社交平台經常可見。ELEVEN SPORTS今天在推特貼文，「感謝全世界觀眾這5天支持，觀看次數達500萬，希望我們真正安慰了需要棒球的人們」。

新聞網站「運動員」（The Athletic）記者關注英語轉播是否繼續。卡里（Marc Carig）推文說，詢問了ELEVEN SPORTS台灣主管康小玲，得到不明確的答案是：「把台灣棒球送給全世界的計畫，還要一點時間努力。相信下週可以給你好消息。」（編輯：韋樞）1090420