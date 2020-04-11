中職開打全球最早 推廣國際提供英文轉播

（中央社記者楊啟芳桃園11日電）雖然因雨延賽，不過中華職棒還是全世界最早開打的職棒，轉播單位將把直播給國際上的球迷觀賽，並提供英語轉播，擔任講評的王雲慶表示，覺得很特別，能讓中職給國際看到。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，各國職棒都延後開打，中華職棒經過2度延後終於將開打，不過今天因雨延賽。為了將中職推上國際，除了日本OTT平台看得到，轉播單位ELEVEN SPORTS明天將會把賽事直播放到推特（台灣及日本地區無法收看），供全球的觀眾收看。

ELEVEN SPORTS推出雙語言轉播，英文轉播找來WBSC亞洲特派王雲慶及偉恩（Wayne McNeil）。偉恩從2002年就到台灣，擔任英文老師，非常喜歡看中華職棒，對於台灣能正常開打，他說：「我覺得很特別，世界上都沒有球賽，這個機會很重要。」

王雲慶表示，這是史上第2次中華職棒在國際間轉播，第一次是元年開幕戰，「其實很特別，前後30年的差距，能再讓國際看到，讓大家知道說，防疫做得好，生活就可以跟日常一樣」。

對中職相當了解的偉恩指出，轉播過程會先介紹中職的歷史，「也會說我們是台灣，然後介紹台灣在哪裡。」王雲慶也提到，至少這場比賽不用講Chinese Taipei，而可以用Taiwan來介紹。

王雲慶說：「我一開始就會說，歡迎大家來看在台灣的中華職棒比賽，可以透過很多種方法（宣傳），棒球比賽是一個方法，捐口罩也是一個方法，這不單單是一場比賽，有更深厚的意義在。」

不過王雲慶笑說，希望轉播不要搞砸就好，真的非常緊張；偉恩則說：「不會緊張，因為英文是我的語言。」（編輯：張芷瑄）1090411