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桃猿新10號隊友假人引熱議 領隊盼激發球迷看球

最新更新：2020/04/10 17:36
中職31年球季11日將閉門開打，樂天桃猿隊先前已經陸續公布「新10號隊友計畫」，在觀眾席上增設假人，也開放球迷訂製加油人形看板，另外並在看台上增設機器人形打鼓樂團。中央社記者謝靜雯攝　109年4月10日
中職31年球季11日將閉門開打，樂天桃猿隊先前已經陸續公布「新10號隊友計畫」，在觀眾席上增設假人，也開放球迷訂製加油人形看板，另外並在看台上增設機器人形打鼓樂團。中央社記者謝靜雯攝　109年4月10日

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職31年球季明天開打，雖然少了觀眾但球團費盡心思要炒熱氣氛，觀眾席上有應援機器人和假人當「新10號隊友」，啦啦隊也不缺席，領隊劉玠廷盼用不同角度激起球迷看轉播動力。

中華職棒31年球季明天在桃園棒球場開打，樂天桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中職例行賽閉門開打，桃猿隊（含隊史Lamigo桃猿隊）過去7年5度打開幕戰票房都破萬人，今年觀眾0人，但球團費心思，希望讓空曠的看台熱鬧起來。

樂天桃猿隊拿手行銷，先前已經陸續公布「新10號隊友計畫」，在觀眾席上增設假人，喊出「新10號隊友雖然不是真人，但有真心」的口號，也開放球迷訂製加油人形看板，每組看板可以放上4個人像，球團透露已經有收到球迷訂製訂單，另外也在看台上增設機器人形打鼓樂團。

球團人員透露，樂天桃猿隊假人應援團，在樂天母企業以及日職樂天隊間也引起不少討論；桃猿隊領隊劉玠廷表示，今年開季雖然少了球迷，但是21名啦啦隊樂天女孩（Rakuten Girls）、啦啦隊長阿誠都會照常在看台上應援，努力將比賽的感動和激情傳達給球迷。

劉玠廷也提到，在沒有開放觀眾入場前，透過轉播，球迷也可以看到一些平常不會注意到的鏡頭，說不定可以成為激發他們未來進場看球的動力。

桃猿啦啦隊長阿誠表示，無論現場有沒有球迷，應援的形式不會有太大的不同，最大的挑戰反而是戴著口罩跳應援曲，但還是會努力讓透過轉播看比賽的球迷感受到最大的熱情。（編輯：張芷瑄）1090410

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