更多編輯台推薦新聞：
清明連假首日估國道5路段易塞 國5恐塞10小時
生活

清明連假首日估國道5路段易塞 國5恐塞10小時

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用
生活

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用

JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責
娛樂

JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
清明連假國道部分路段湧車潮 國1竹北南向紫爆
首頁 / 運動

大聯盟整季泡湯機會漸大 專家：有比賽算賺到

最新更新：2020/04/02 09:11
隨著武漢肺炎疫情惡化，美國職棒大聯盟（MLB）整季停賽的機會越來越大。圖為春訓熱身賽喊停，售票處關門。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年4月2日
隨著武漢肺炎疫情惡化，美國職棒大聯盟（MLB）整季停賽的機會越來越大。圖為春訓熱身賽喊停，售票處關門。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年4月2日

（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）武漢肺炎疫情籠罩美國，號稱國民娛樂的職業棒球前景不妙，開幕日期一延再延，今天一名棒球圈內人士拋出風向，說已做好「今年沒棒球」的心理準備，有比賽當做賺到。

美國職棒大聯盟（MLB）原訂3月26日開賽，隨著疫情猛爆式發展，開打時間最先延後兩週到4月初，後來又延，大聯盟主席放話「期待5月開打」，但情勢發展至今，棒球界共識又變成「如果7月4日國慶日能打就算很好」。

棒球作家戴蒙（Jared Diamond）向「華爾街日報」（Wall Street Journal）表示，假設7月4日能開打，那表示情況真的很順利，「但是在現在這個時間點，假如我是球迷，我已準備好今年沒棒球可看」。

有總比沒有好，戴蒙表示，無論只打半季或是任何其他方式，對球迷來說，有比賽看就算是天上掉下來的禮物、額外的紅利（bonus）。按照情勢的演變、政府看待疫情的態度，他說「每個人必須準備好，今年可能沒有棒球季」。

大聯盟官方27日與球員工會達成協議，提出三個復賽前提條件，包括：一、群聚限制已經解除；二、美加兩國的旅行限制解禁；三、醫療專家認可，比賽不會對球迷或球員健康造成風險。

但在僅僅5天之內，美國疫情又再惡化，近期之內要滿足這三個條件似乎越來越渺茫，就連7月4日國慶日開打也恐怕是奢望。

比賽場數影響球員薪水，若要盡可能打最多場比賽，各隊犧牲門票收入，關門比賽可能性越來越大，甚至考慮「第三地」比賽的劇本，各隊放棄主場，集中在佛羅里達、亞利桑那的訓練基地比賽。

戴蒙預測「30支隊伍在美國各地搭飛機征戰、棒球場內坐滿球迷」這樣的畫面今年絕對是看不到了。

最壞的情況是全部泡湯，最好的劇本目前是：棒球迷還有半個球季可以看。這樣的情況下，可以預見球員名單擴編、啟用更多投手，以因應密集賽程。

從每隊162場的正規球季，縮成半季的短期比賽，各隊戰績面臨洗牌，原本被視為季後賽常客的強權可能意外落馬，相對而言體質較弱的非主流隊伍更有機會衝一波短線，以黑馬之姿突圍。（編輯：王永志）1090402

延伸閱讀
因武漢肺炎停賽 MLB球員年資不受影響MLB開幕戰取勝 洋基大都會雙雙首局開砲下馬威MLB太空人右投馬提斯驗出禁藥 遭禁賽80場

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報