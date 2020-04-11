中職31年閉門開幕戰火照燃 新科教頭曾豪駒丘昌榮對決

中華職棒31年球季11日全球率先開打，開幕戰由樂天桃猿隊與中信兄弟隊交手，這是樂天桃猿隊隊史首戰，也是總教練曾豪駒接任後首場比賽，曾豪駒10日表示，很興奮也很期待。中央社記者謝靜雯攝 109年4月10日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒31年即將於今天下午在桃園棒球場開打，由樂天桃猿交手中信兄弟，上演新科總教練對決戲碼，雙方都推出洋投先發，分別為卡本特、羅傑斯，點燃首度沒有觀眾的戰火。

過去9年中職開幕戰觀眾都破萬，不過本季受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，史上首次閉門開打，不開放觀眾進場。之前中職開幕戰最低觀眾人數為2000年的2010人，這次史上最冷清。不過聯盟考慮用加註「閉門」的方式，紀錄上觀眾人數並非為0。

雖然沒有觀眾，不過由於中職是全世界最早開打的職棒賽事，引起國際上關注，除了破百名台灣媒體，還有美聯社、路透社、法新社、歐新社、日本放送協會（NHK）、共同通訊社等國際媒體到場。

開幕戰由樂天桃猿交手中信兄弟，日本樂天企業接手桃猿隊首年，由新科總教練曾豪駒領軍，包括前身Lamigo桃猿，目前第8次參與開幕戰，之前戰績4勝3敗，已經維持2連勝。

桃猿隊史前7次參與開幕戰都推出洋投先發，今年也不例外，推出卡本特打頭陣，他是本季新洋投，官辦熱身賽出賽3場（2場先發），投12局失4分，防禦率3，戰績2勝；在二軍例行賽出賽先發3場，防禦率1.76。

兄弟也是由新上任的總教練丘昌榮帶領，形成新任本土教頭對決。兄弟隊史第16次參與開幕戰，目前戰績為10勝5敗，中信接手後開幕戰則為2勝2敗，目前2連敗。

兄弟歷年來共有7次開幕戰交由本土投手先發，另有8場是洋投先發，不過近3次都是洋投。本季派羅傑斯也是新面孔，官辦熱身賽出賽4場、投15.1局，拿下2勝0敗，防禦率4.70；二軍出賽1場對桃猿二軍，投7局被敲出8支安打，送出4次三振，失2分。（編輯：陳政偉）1090411