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外國人拍影片讚台防疫貢獻 籲勿趁機欺負台灣人
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賴清德：中職領先全球開打 體現台灣防疫優異

最新更新：2020/04/11 13:09

（中央社記者溫貴香台北11日電）副總統當選人賴清德今天表示，武漢肺炎疫情衝擊全球，影響美職、日職、韓職開幕戰不斷延後，中職領先全球開打勢將成為國際媒體關注焦點，這正體現了台灣到目前為止優異的防疫成績。

中華職棒31周年開幕首戰，11日下午5時在桃園國際棒球場開打，由樂天桃猿主場對戰中信兄弟，因武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）全球延燒，為防止群聚感染，觀眾不能入場，台灣閉門賽領先全球、各國矚目，吸引外媒約10人、台媒破百人。

賴清德下午在臉書發文表示，中職31年球季將於今天（11日）展開，為了配合政府的防疫指示，傍晚5點的開幕戰將不開放球迷進場觀戰。

他表示，武漢肺炎疫情衝擊全球，連帶影響世界各地多項體育賽事，對照美職、日職、韓職開幕戰不斷延後，中職領先全球開打勢將成為各國媒體關注的焦點，這正體現了台灣到目前為止優異的防疫成績。

賴清德表示，棒球是臺灣的國球，「至今我仍清楚記得職棒元年開幕賽入場觀賽的喜悅！」疫情期間，大家應減少不必要的外出聚會，盡量留在家，彼此保持社交距離，因此今年的職棒賽季暫時只能閉門開打。

他並期盼不久後疫情能獲得控制，大家能夠再度回到球場正常觀賽。（編輯：郭無患）1090411

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