不只中職 紐時撰文NBA能從台灣籃球防疫學習

（中央社記者龍柏安台北11日電）武漢肺炎讓全球體壇停擺，只有台灣不受影響，不只是今天開打的中職，還有超級籃球聯賽。紐約時報今天以「NBA能從台灣的籃球隔離措施中學習嗎？」為題，說明SBL為什麼可以不必停賽。

撰文的是紐約時報著名NBA作家史坦（Marc Stein），他透過訪問桃園璞園建築總教練麥班達與及洋將，讓全世界看到台灣的防疫作為足堪典範。

麥班達受訪時透露，SBL目前採取閉門方式比賽，所有球隊集中在私人的皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行。史坦認為，如果NBA疫情狀況允許復賽，或許可嘗試創造一個完全安全的環境，讓球員進行比賽。

麥班達表示，「我們的確是一群幸運的傢伙，能夠繼續做我們愛的事。」他強調，由於台灣政府對疫情的高度重視、控制得宜，「所以我們才能繼續打籃球。」

事實上台灣持續進行的運動聯賽，除了SBL之外，還有今晚開幕的中華職棒大聯盟，史坦文中提到，SBL跟NBA或其他區域性聯賽相比，的確擁有其他的優勢，SBL僅有5支球隊，且政府在對抗病毒大流行的成效也比很多地方更出色。

此外，史坦也點出關鍵，中國是病毒最早傳播的地區，而台灣又和中國商業往來十分密切，儘管如此台灣目前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診人數，仍不到400例，主因之一就是台灣從2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）學習到了經驗和防疫措施。（編輯：吳協昌）1090411