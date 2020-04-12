桃園球場搖滾席影響外野手視線 須透過轉傳

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中職樂天桃猿今年在球場增設搖滾席，將座位設在場內，讓球迷更近距離看球。不少教練和球員反映，外野手回傳球至本壘時視線會受影響，必須將球丟經座位上空，或是透過轉傳。

日本樂天企業接手桃猿隊首年，在主場桃園棒球場增設搖滾席，座位在一、三壘側從觀眾席延伸下來場內，並設置隱形護網，幾乎是「選手視角」近距離感受比賽氣氛。雖然現在因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情閉門開打，但是未來開放觀眾後就會啟用。

不過，許多外野手發現，若球從界內滾至界外，左或右外野手必須跑去撿球時，看往本壘的視線會被搖滾席擋住，可能要透過轉傳。

富邦悍將今天到桃園球場練球，總教練洪一中也反映相關問題，他說：「我們沒有什麼意見，大家條件都一樣，但有點奇怪的是假如球掉在那裡（邊線外），沒有辦法直接看到本壘，要稍微了解一下。」

悍將加拿大籍一軍打擊教練杜西（Rob Ducey）指出，美職費城人隊小聯盟系統的球場也有類似席位，基於球迷安全問題，規定選手的傳球路徑不可飛越搖滾席上空，必須經過轉傳，以免傷到球迷，或是球迷碰到球導致路徑改變。

對此，中職聯盟表示，之前已有2組裁判到桃園球場勘查過，且每個球場都會有特別規則，賽前也會跟雙方總教練講。針對搖滾席，目前特別規則並沒有規定不能傳球飛越座位上空，球若碰到球迷，就依棒球規則處理。

根據棒球規則5.06，無觀眾在場地內時，把球傳入觀眾席或選手席（不論球是否自選手席反彈回球場），或越過、穿過球場圍牆、掉入後擋網上方斜網上、或被保護觀眾的護網夾住。此時為比賽停止球，給予跑壘員2個壘包。（編輯：管中維）1090412