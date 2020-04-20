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疫情不見退燒減產不夠 油價跌至20年新低

最新更新：2020/04/20 15:32
全球石油需求受疫情重創，外界憂心原油會供給過剩到沒有足夠儲存空間，美國油價20日一度跌破每桶15美元，創20多年來新低。（示意圖／安納杜魯新聞社提供）
全球石油需求受疫情重創，外界憂心原油會供給過剩到沒有足夠儲存空間，美國油價20日一度跌破每桶15美元，創20多年來新低。（示意圖／安納杜魯新聞社提供）

（中央社新加坡20日綜合外電報導）全球石油需求受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創，外界憂心原油會供給過剩到沒有足夠儲存空間，美國油價今天一度跌破每桶15美元，創20多年來新低。

英國「金融時報」指出，分析師們表示，油價持續探底恐增加產油國得進一步減產的壓力。

在今天的亞洲交易，西德州中級原油（West Texas Intermediate）跌幅一度達21%，來到每桶14.47美元，創1990年以來新低，之後跌幅縮小至16.3%，來到每桶15.30美元。

傑富瑞集團（Jefferies）分析師蓋默爾（Jason Gammel）表示，石油產業正面臨「至少1990年代晚期以來，甚至是空前的慘淡前景」。他並將今年第2季西德州中級原油價格預測，下修至每桶19美元。

儘管石油輸出國家組織（OPEC）達成減產協議，將削減全球石油供應約10%，國際油價仍進一步重挫。為拉抬油價，不同規模的減產計畫將持續至2022年4月。

總部位於新加坡的能源分析機構Vanda Insights創辦人哈里（Vandana Hari）表示，最近的油價走勢描繪出「世界仍深陷新型冠狀病毒危機的嚴峻景象，加深對石油需求萎縮的憂心」。

Oil Price.com網站一篇分析指出，全球經濟仍受防疫所實施的封城令所累，原油需求大減，雪上加霜的是全球的石油儲存量能也快飽和，嚴峻的情勢讓美國能源部甚至在考慮付錢讓國內石油生產商別再開採原油。雖然OPEC與夥伴國已同意每天減產970萬桶，但市場清楚認為，減產量還不夠。（譯者：陳亦偉/核稿：劉淑琴）1090420

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