男高中生持刀闖員林高中 刺傷愛慕女學生

國立員林高中20日發生校園傷人事件，一名就讀他校的男高中生追求女學生遭拒，下午持刀闖進員林高中校園刺傷女學生後被逮。（圖取自維基共享資源，作者Fcuk1203，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）國立員林高中今天發生校園傷人事件，一名就讀他校的男高中生苦戀追求女學生遭拒絕，下午竟持刀闖進員林高中校園刺傷女學生後被逮，警方偵訊中。女學生緊急送醫治療已無大礙。

彰化縣消防局勤務指揮中心值班消防隊員指出，下午4時17分接獲報案，員林高中有女學生受傷，消防局派出救護車，將女學生送往員林基督教醫院急救，經治療後已無大礙。

彰化縣警察局員林分局承辦員警指出，一名就讀彰化市某高中的男學生，疑似追求員林高中一名女學生被拒絕，今天下午前往學校翻過圍牆，利用學校下午打掃時間進入女學生就讀教室，看見女學生趴在桌子上休息，持刀刺傷女學生。

男學生刺傷人後，學校立即報案，員警迅速前來逮人，男學生隨後被帶到員林分局莒光派出所訊問；至於受傷的女學生則被送往員林基督教醫院急救，院方指出，女學生左肩有2公分的刀傷，送醫後已無大礙。

警方初步了解，男學生和女學生是國中同學，男學生在念國中時就曾追求過女學生但是遭拒，升上高中後，2人念不同學校，男學生仍不放棄追求；員林高中指出，對於發生這種事情，他們也很無奈，學校將針對全校學生們進行心理輔導，同時檢視校園安全有無問題。（編輯：卞金峰）1090420