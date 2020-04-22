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郭台銘傳整頓個人健康事業 鴻海子公司未受影響

最新更新：2020/04/22 13:42
週刊報導，鴻海創辦人郭台銘（圖）整頓個人健康事業，傳有員工生計面臨影響。市場人士指出，週刊指的應是郭台銘個人的投資公司，並非鴻海子公司。圖為郭台銘出席永齡健康基金會舉辦的論壇。（中央社檔案照片）
週刊報導，鴻海創辦人郭台銘（圖）整頓個人健康事業，傳有員工生計面臨影響。市場人士指出，週刊指的應是郭台銘個人的投資公司，並非鴻海子公司。圖為郭台銘出席永齡健康基金會舉辦的論壇。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）週刊報導鴻海創辦人郭台銘整頓個人投資的健康科技事業群，傳有員工生計恐面臨影響。不過，市場人士指出，鴻海旗下相關生醫生技子公司未受影響，並無裁員情況。

週刊報導，郭台銘整頓個人投資的健康科技事業群，10多家子公司只留賺錢單位，其他全都整併與裁撤，員工生計恐面臨影響。

市場人士指出，週刊指的應是郭台銘個人的投資公司，外界有時會用廣義解釋，誤以為是鴻海的子公司。

這名人士表示，其實從鴻海年報和財報來看，鴻海的M次集團包括康聯生醫等子公司，這些子公司並沒有受到影響，並沒有裁員的狀況。

從狹隘的定義來看，相關人士指出，鴻海的M次集團樂活養生健康事業群，指的應是包括康聯、康誠、康儀等子公司。

至於永齡健康基金會、永悅健康H2U、睿健生技、睿田生技、睿軒檢驗科技、永揚生醫科技、富佳生技、佳綸生技等其他生醫新創公司等，是屬於郭台銘個人投資和創立。

根據鴻海年報，鴻海關聯企業與生技生醫相關公司包括康聯生醫科技、康誠生技、康儀科技等。

外傳為M次集團負責人為吳良襄，是康聯生醫科技董事長，持股比重約2.15%，鴻海旗下鴻揚創業投資持股比重約38%，此外康誠生技和康儀科技董事長各為康聯生醫科技的代表人。

郭台銘也積極牽線鴻海集團布局醫療領域，例如鴻海與美商醫療器材公司Medtronic共同合作研發呼吸器，就是郭台銘牽線促成。（編輯：林孟汝）1090422

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