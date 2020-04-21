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外媒報導iPhone SE傳在巴西組裝 鴻海扮要角

最新更新：2020/04/21 10:27

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）蘋果（Apple）日前推出新款iPhone SE。外媒報導，蘋果有意在巴西建立新款iPhone SE組裝生產線，並引述巴西官方文件透露，鴻海集團巴西廠區將是在當地組裝新款iPhone SE的據點之一。

蘋果上週推出新款iPhone SE，在40多個國家和地區開賣，國外科技網站9To5Mac報導，儘管巴西未列入首波開賣國家名單，不過預期幾週內新款iPhone SE有機會在巴西銷售。

9To5Mac進一步透露，原先蘋果在巴西網站的iPhone圖片背面，秀出了Indústria Brasileira的字樣，也就是Brazilian Industry的意思，通常這代表產品在當地生產或組裝。不過後來蘋果已經將相關圖片刪除，現在在巴西網站iHelpBR仍可看到。

9To5Mac從巴西國家通訊管理局ANATEL的公開文件中發現，新款iPhone SE規劃在巴西組裝的訊息，報導引述ANATEL文件指出，鴻海集團在巴西的據點將是其中組裝新款iPhone SE的製造基地之一，其地點位於巴西聖保羅州的朱恩狄艾市（Jundiai）廠區。

報導指出，這並非iPhone手機首次在巴西組裝，蘋果透過鴻海集團在巴西的據點，在當地先前組裝過其他產品，例如iPhone XR等。

根據蘋果去年3月公布的供應鏈名單，在中國大陸之外，鴻海集團製造組裝蘋果產品的地點，也涵蓋巴西聖保羅（Sao Paulo）和美國德州Fort Worth、越南北江（Bac Giang）台灣台南、以及南印度的坦米爾那都省（Tamil Nadu）。

印度媒體網站ET Telecom.com先前引述知情人士報導，蘋果有意將印度打造成全球製造樞紐，其中蘋果也透過鴻海集團在印度清奈（Chennai）附近的廠區，製造量產iPhone XR產品。日本媒體先前預期，鴻海集團也有可能在印度生產組裝新款iPhone SE。（編輯：郭無患）1090421

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