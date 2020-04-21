鴻海在美威州廠組裝數萬個口罩 助專業人員抗疫

鴻海正在美國威斯康辛州廠區組裝口罩，提供醫療藥劑、執法和照護等專業人員使用抗疫。圖為威州廠區組裝口罩現場。 （鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真 109年4月21日

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）為舒緩武漢肺炎疫情，鴻海在美國威斯康辛州廠區正按照程序組裝口罩，並進行測試品管。鴻海規劃威州廠區組裝數萬個口罩，提供醫療藥劑、執法、照護等專業人員使用。

根據鴻海集團在美國的新聞稿，因應武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在美國和威州等地蔓延，鴻海集團正在威州蒙特普萊森村（Mount Pleasant）廠區組裝口罩。

相關口罩產品是由鴻海集團在威州廠區組裝產線、測試品管，並透過轉投資日本夏普（Sharp）品牌協助包裝設計。鴻海規劃在威州廠區組裝數萬個口罩，提供醫療專業、執法單位、藥劑師、以及家庭照護者等人員使用。

鴻海集團也正與美商醫療器材公司Medtronic共同合作研發呼吸器，計劃在威州廠區生產，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

鴻海集團持續布局口罩生產。先前鴻海低調證實，3月中旬鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技在台灣新北市土城頂埔廠製造醫療口罩的生產線，已獲得台灣衛福部食藥署的醫療器材許可證。

知情人士透露，鴻海在台生產口罩計畫，與關聯企業鴻騰合作，首條產線先在3月初於鴻騰頂埔廠建置完成。鴻騰頂埔廠口罩生產線相關技術，也同步支援海外市場。

首條生產線的部分設備，也由鴻海集團自製。在原物料部分，鴻海也已經和相關原物料廠商接洽，規劃透過管道掌握原物料供應。（編輯：趙蔚蘭）1090421