更多編輯台推薦新聞：
油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場
國際

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場

武漢肺炎全球最新情報 4/22

武漢肺炎全球最新情報 4/22

早安世界》敦睦艦隊染疫2將領拔官 國防部長嚴德發自請處分
早報

早安世界》敦睦艦隊染疫2將領拔官 國防部長嚴德發自請處分

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台積電劉德音與魏哲家年度酬勞曝光 同領2.93億元

最新更新：2020/04/22 12:31
台積電民國2019年年報出爐，董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）兩人酬金同為新台幣2.93億元，約占台積電稅後淨利0.085%。（中央社檔案照片）
台積電民國2019年年報出爐，董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）兩人酬金同為新台幣2.93億元，約占台積電稅後淨利0.085%。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹22日電）晶圓代工廠台積電民國108年年報出爐，董事長劉德音與總裁魏哲家兩人酬金隨之曝光，同為新台幣2.93億元，約占台積電稅後淨利0.085%。

據台積電年報資料顯示，包括報酬、董事酬勞、業務執行費用及提撥的退職退休金，劉德音108年共獲得2.93億元董事酬金，約占台積電稅後淨利0.085%。

魏哲家並未領取董事酬金，不過，包括薪酬、獎金、特支費、員工酬勞與提撥的退職退休金，魏哲家同樣獲得2.93億元酬金，占台積電稅後淨利0.085%。

台積電年報資料指出，包括魏哲家與其他副總經理共25人合計獲得15.45億元酬金，占台積電及轉投資事業稅後淨利0.4477%。

除魏哲家外，資深副總經理羅唯仁酬金也列居1億元以上的級距，資深副總經理何麗梅、秦永沛、米玉傑、林錦坤、王建光、瑞克．凱希迪、副總經理侯永清、張曉強與法務長方淑華酬金都列居5000萬至1億元級距。

台積電去年受惠客戶對7奈米製程技術強勁需求，營收約1.07兆元，連續10年創新紀錄，稅後淨利3452.6億元，每股純益13.32元。（編輯：張均懋）1090422

延伸閱讀
台積電估近5年半導體年增5% 晶圓代工更強勁半導體產業恐洗牌 亞系外資降評11檔台股手機需求不佳 亞系外資下修聯發科目標價劉德音：明年經濟仍充滿挑戰 赴美設廠評估中劉德音：半導體依賴穩定電力與水力 盼政府支持外資愛買台積電 劉德音籲小股東也要多投資
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報