台積電劉德音與魏哲家年度酬勞曝光 同領2.93億元

台積電民國2019年年報出爐，董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）兩人酬金同為新台幣2.93億元，約占台積電稅後淨利0.085%。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹22日電）晶圓代工廠台積電民國108年年報出爐，董事長劉德音與總裁魏哲家兩人酬金隨之曝光，同為新台幣2.93億元，約占台積電稅後淨利0.085%。

據台積電年報資料顯示，包括報酬、董事酬勞、業務執行費用及提撥的退職退休金，劉德音108年共獲得2.93億元董事酬金，約占台積電稅後淨利0.085%。

魏哲家並未領取董事酬金，不過，包括薪酬、獎金、特支費、員工酬勞與提撥的退職退休金，魏哲家同樣獲得2.93億元酬金，占台積電稅後淨利0.085%。

台積電年報資料指出，包括魏哲家與其他副總經理共25人合計獲得15.45億元酬金，占台積電及轉投資事業稅後淨利0.4477%。

除魏哲家外，資深副總經理羅唯仁酬金也列居1億元以上的級距，資深副總經理何麗梅、秦永沛、米玉傑、林錦坤、王建光、瑞克．凱希迪、副總經理侯永清、張曉強與法務長方淑華酬金都列居5000萬至1億元級距。

台積電去年受惠客戶對7奈米製程技術強勁需求，營收約1.07兆元，連續10年創新紀錄，稅後淨利3452.6億元，每股純益13.32元。（編輯：張均懋）1090422