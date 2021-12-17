陽明山擎天崗水牛大量死亡 監察院：圍籬拆建草率虛耗公帑

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陽明山擎天崗水牛群去年底頻傳死亡，監察院17日指出，陽管處施設圍籬後又拆除的決策過程草率、虛耗公帑，有疏失，因此提案糾正。（中央社）

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（中央社記者林育瑄台北17日電）陽明山擎天崗水牛群去年底頻傳死亡，監察院今天指出，內政及族群委員會已通過監察委員趙永清、王麗珍及賴鼎銘的調查報告，陽管處施設圍籬後又拆除的決策過程草率、虛耗公帑，有疏失，因此提案糾正。

陽明山國家公園內從去年12月至今年1月陸續有野化水牛死亡，台北市動保處1月曾調查並開罰陽明山國家公園管理處。趙永清、王麗珍及賴鼎銘今天召開「陽明山擎天崗109年冬季水牛大量死亡事件」案調查結果記者會。

趙永清說，陽明山地區在日治時期提供農家寄養耕牛，光復後，政府設置陽明山牧場，由農會經營並繼續辦理寄養水牛，因山區天氣嚴寒，冬季會要求農戶將水牛帶下山避冬。民國105年底，陽明山牧場結束營運，外溢或無人領回的牛隻，在當地繁衍成無主野化水牛群。

趙永清指出，陽明山國家公園的野化水牛，每年平均死亡數為1頭至5頭。因水牛造成農損，陽管處108年3月開始施作刺鐵絲圍籬，將牛群封閉在42公頃範圍內。109年冬天發生水牛大量死亡事件，截至今年2月，擎天崗地區死亡31頭、頂山-石梯嶺地區死亡14頭、磺嘴山地區死亡5頭，合計死亡50頭水牛，是往年最高值的10倍。

監委指出，陽管處雖稱依照早期農會設置的圍籬修復，但當時農會有專人管理牛隻，並非圈養後不管。陽管處忽略水牛在冬季會遷徙避寒，編列經費施設圍籬，水牛大量死亡後，為使牛隻度過寒流，又花費拆除東、南側圍籬，設置與拆除的經費合計新台幣230萬9000元，施設圍籬決策過程輕率、虛耗公帑，有疏失，因此提案糾正。

王麗珍說，國家公園管理處是要保護自然風景、保存生物多樣性等，國家公園蓋刺絲網圍籬，是否跟國家公園設立宗旨牴觸。而陽管處如果認為當時設置圍籬的決策正確，就不會又拆除，顯見決策草率。

監委也表示，本次事件顯示水牛健康與容受力受棲地條件、氣候因素影響，陽管處對此欠缺瞭解，後續應從國家公園宗旨、動物福利及文化景觀等面向考量，慎審研議並進行相關研究，以決定水牛要移地安置或續留；並應在冬季氣候不佳時，提供水牛緊急救護。

此外，監委也說，民眾對水牛的印象是溫馴、容易親近，但陽明山國家公園內的野化水牛未經馴化，貿然接近是高風險行為；為避免人牛衝突，陽管處應加強宣導，強化遊客安全意識。

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趙永清說，會勘時看到陽管處有替牛隻準備草料與補充營養的舔磚，並特別注意牛隻健康狀況，目前未繼續辦理水牛的移地安置，陽管處也表示會跟專家學者討論如何維護牛隻健康。擎天崗地區水牛族群數在夏天逐漸恢復，現在約有15頭，但冬天到來，又可能有寒流，會了解陽管處是否有特別作為。

賴鼎銘指出，陽明山水牛已是文化景觀，許多民眾到陽明山就希望尋找野牛蹤跡，所以水牛大量死亡才造成社會關注。他認為陽管處可以考慮跟民間社會資源合作，一起照顧水牛。（編輯：林興盟）1101217