水牛死亡事件遭糾正 陽管處：依指示提供緊急救護

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陽明山擎天崗水牛死亡事件，監察院17日糾正陽管處。陽管處表示，已遵循監察院指示提供緊急救護，11月起完成設置營養補給點。（中央社）

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（中央社記者蘇思云台北17日電）陽明山擎天崗水牛死亡事件，監察院今天糾正陽管處。陽管處表示，已遵循監察院指示提供緊急救護，11月起完成設置營養補給點，備妥乾草、舔磚，跟獸醫師合作，隨時可進行醫療救護。

陽明山擎天崗水牛群去年底頻傳死亡，監察委員趙永清、王麗珍及賴鼎銘今天召開「陽明山擎天崗109年冬季水牛大量死亡事件」案調查結果記者會，認為陽明山國家公園管理處（陽管處）設置圍籬又拆除的決策過程草率，有所疏失，提案糾正陽管處。

陽管處官員告訴中央社記者，當時尚無牛隻相關活動與棲息資訊，是基於安全考量設置刺鐵絲圍籬，後續已依專家學者意見檢討並拆除。

為因應接下來冬季氣候可能不佳，陽管處指出，參考去年專家建議的人道救援機制，今年11月起完成設置營養補給點，並備妥乾草、舔磚，也和大型動物獸醫師合作，隨時可進行醫療救護的人道關懷措施，也遵循監察院指示提供緊急救護。

擎天崗地區水牛族群數現在約有15頭，陽管處表示，跟去年相比，今年同期降雨日數較少、日照時數較多，牛隻健康狀況尚可。

陽管處表示，已啟動和專家學者合作的牛群健康監測計畫與生態調查研究計畫，符合監察院指示應從國家公園宗旨、動物福祉及文化景觀面向，持續審慎研議並進行相關研究。

陽管處指出，已經在擎天崗遊客最多的中央步道設置護欄，用管理遊客的方式避免人牛衝突。另外，也在遊客次多的相鄰步道設置告示牌、避牛樁，遊客較少的原野區設置告示牌，提醒遊客注意安全。

陽管處指出，持續透過人員、志工加強巡查擎天崗地區的頻率，宣導安全注意事項，相關作為已依監察院所指示強化遊客安全意識。（編輯：林興盟）1101217