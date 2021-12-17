晶片荒燒到金融業 銀行：信用卡供貨吃緊

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（中央社記者吳佳蓉台北17日電）全球晶片荒蔓延至金融業，銀行業者表示，近期信用卡晶片出現缺貨問題，導致供貨吃緊、時程遞延，考驗各家發卡行剩餘庫存，估將加速「虛擬信用卡」時代提前來臨。

全球晶片供應鏈產能持續吃緊，並將產能優先供貨給車用電子等產業，一名銀行主管向中央社記者表示，國內銀行的信用卡晶片，大多集中由歐洲的幾間大型卡廠供應，雖然目前仍可確保半年內的基礎庫存，但近期想追加叫貨時，就收到卡廠反應表示源頭晶片短缺，尤其是結合電子票證類型的信用卡晶片。

對後續是否會產生「發不出卡」的危機，銀行主管表示，這與各家金融機構剩餘庫存量及管理策略有關，不過，可預見的是，原本預估5到8年才會成熟的虛擬信用卡趨勢，恐因晶片荒，而加速於這1、2年內來臨。

對此，經向其他發卡銀行詢問，也證實有信用卡晶片缺貨問題。

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國泰世華銀行表示，因晶片缺貨，市場供貨時間已拉長至少5到6個月，所幸因8月要發行cube卡，今年初就下單預留足夠數量，依現行發卡動能及確定交貨量，大部分卡別皆可因應至明年（2022年）底，極少數特殊卡備量也預估至少可使用至明年第1季至第2季。

國泰世華銀行指出，若真遇到庫存量不足，無法提供實體卡，將以虛擬信用卡VCN（Virtual Card Number）發卡，提供客戶刷卡使用，實體卡延後寄送，並同步與卡廠討論是否有其他因應方式。（編輯：楊蘭軒）1101217