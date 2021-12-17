半導體缺貨何時緩解 宏碁陳俊聖：明年首季是關鍵

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（中央社記者吳家豪台北17日電）市場傳出，因半導體仍缺貨，明年產業可能出現超額下單問題。電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天表示，隨著半導體廠開出新產能，明年第1季供貨量預計增加2.25倍，是觀察半導體缺貨能否緩解的時間點。

台中榮總今天舉辦諾魯遠距醫療設備啟用記者會，宣布捐贈宏碁筆記型電腦、宏碁智醫旗下人工智慧（AI）診斷軟體VeriSee DR及醫療遠距視訊解決方案TeleMed、晉弘科技的眼底鏡和五官鏡於諾魯當地使用，陳俊聖於會後接受媒體聯訪。

市場傳出，明年第3季恐因為半導體缺貨導致廠商超額下單，陳俊聖認為，觀察時間點會落在明年第1季，隨著半導體廠開出新產能，會看到更多產品從8吋晶圓廠轉往12吋廠生產，到明年第1季有望提高良率，預計整體供貨量會增加2.25倍。

至於半導體缺貨何時可以完全解決，陳俊聖坦言難以預測，因為可能還有「灰犀牛」和「黑天鵝」跑出來。目前較缺貨的3顆晶片包括音訊解碼IC、電源管理IC、電源傳輸IC，現在都已經轉到12吋廠生產，最快明年第1季可陸續滿足需求。

灰犀牛指顯而易見卻被忽視，最終導致重大危機的事件；黑天鵝則代表，從未發生過、影響巨大的事件。

不過，陳俊聖也提到，產業仍有海運等其他問題沒解決，現在宏碁只能盡力，把能做的盡量做，以及對的事情趕快做。

媒體問及宏碁先前仍有大約一季的訂單量尚未滿足，陳俊聖說，這個情況還是存在，目前宏碁在海運貨櫃裡的庫存大約一個月，到貨後有望陸續滿足訂單。（編輯：楊凱翔）1101217