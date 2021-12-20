電子傳產動能強 推升11月外銷訂單655億美元創高

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）經濟部今天表示，電子與傳產動能強勁，一舉推升11月外銷訂單金額達655億美元，創歷史新高，表現優於預期；累計前11月飛越6000億美元關卡，金額同樣寫新高，全年有望破6600億美元，刷新歷史紀錄。

繼10月外銷訂單有好表現後，11月更是驚奇連連，經濟部統計處公布11月外銷訂單金額為655億美元，年增13.4%，為連續21個月正成長，並寫歷史新高；前11月外銷訂單接單金額為6062.3億美元，年增28.1%。同樣創歷史同期新高紀錄，增幅為民國77年以來最高。

統計處長黃于玲指出，就短期來看，供應鏈缺料問題緩解，帶動訂單回流；長期來看，5G、物聯網、車用電子需求強勁的趨勢不變，推升電子與資通訊產品接單走揚，加上國際原物料仍維持高檔，傳產動能續強，整體表現優於預期。

觀察主要貨品表現，受惠5G、高效能運算商機持續、年底備貨需求釋出，筆電、顯示卡、伺服器等需求熱絡，加上年終銷售旺季到來，支撐電子與資通訊產品接單成長。

數據顯示，電子產品接單金額為202.7億美元，創歷史新高，年增17.9%，為連續22個月正成長；資通訊產品接單金額為211.9億美元，同樣寫歷史新高紀錄，年增1.7%，為連續14個月正成長。

光學器材接單金額為26.7億美元，年增12.3%，連續18個月呈現雙位數成長，主要是商用、工控以及醫療等產業面板需求強勁，加上背光模組接單續強，大尺寸電視面板因價格下跌，抵銷部分增幅。

傳統產業表現也相當亮眼，全數呈雙位數成長，又以化學品年增41.1%居冠，其次為基本金屬32.6%，黃于玲分析，全球景氣回溫，終端需求增加，業者提升設備投資意願，以及原材物料價格居高不下，帶動接單走揚。

依主要接單地區來看，美國、中國大陸及香港、東協皆創歷史新高，黃于玲分析，台廠多數在半導體、3C產品有組裝代工，在疫情前後都具備優勢，推升各大貨品價量齊揚，特別11月是年終銷售旺季，訂單容易創年度高峰。

不過，歐洲接單金額反而呈現年減2%，特別是資通訊、電子產品減少最多，黃于玲認為，去年國際品牌手機遞延上市，歐洲接單金額的高峰落在11月，由於比較基期高，造成今年11月較去年同期微幅減少。

另外，11月的海外生產比為54.8%，較去年同月下降4.3個百分點，黃于玲說，這是因為傳統貨品接單成長幅度高於科技類產品所致，但她同時觀察到台商回台擴增產能的效應，像是伺服器、網通產品的海外生產比有下降。

展望未來，隨著全球景氣穩步成長，各國疫苗施打率攀升，以及主要國家推動基礎建設，均有利全球貿易持續成長，此外，農曆春節備貨需求出籠，5G通訊、遮用電子、高效能運算等新興科技應用及數位經濟加速發展，加上國際原材物料價格維持高檔，可望挹注外銷訂單接單動能。

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黃于玲預估，12月外銷接單金額落在605億美元至620億美元間，全年可望衝破6600億美元關卡，約6667億美元至6682億美元，年增24.9%至25.2%。

至於明年是否維持成長力道，黃于玲認為，在中國經濟成長放緩、各界關注高通膨帶來的壓力、供應鏈瓶頸未解、變種病毒Omicron肆虐等不確定因素下，難以明確判斷，後續發展需密切關注。（編輯：黃國倫）1101220