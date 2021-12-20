士電攻電動車和充電樁 明年四大事業群成長可期

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）士林電機明年看好公共工程案件、綠能商機、外銷重車市場三大成長動能，布局電動車小功率、中功率到大功率動力系統產品，爭取明年3月四輪電動商用車進入底盤驗證，並規劃擴大充電樁生產線。

展望明年，士電預估，在營收和獲利持續維持成長目標，重電、開關、電裝品、自動化四大事業群目標持續成長。法人預期，士電明年營收和獲利目標較今年成長兩位數百分點。

士電今天下午在台灣證券交易所舉行法人說明會，在綠能和節能產品布局，士電財務處資深協理施欽倚表示，士電持續布局兩輪電動機車控制器和馬達產品，在綠色電廠布局風力電廠、太陽能電廠輸配電設備領域。

展望未來成長動能，施欽倚表示，士電持續布局公共工程案件、綠能商機、外銷重車市場三大領域，其中公共工程案件包括鐵路軌道建設、桃園機場第三航廈、環島電網等；綠能商機鎖儲能系統、太陽能電廠及升壓站統包工程，並擴大販賣節能產品；外銷重車市場包括道路用車、非道路用車以及跨領域用車。

士電事業群副營運長兼電裝品事業群總經理董濟仁指出，重電事業群近年積極轉型，從過去的器材銷售生產，轉型投入太陽能、風力發電、儲能系統統包工程、交通工程統包，預估明年海外市場和明年相關事業群業績持續成長。

在機車電裝品客戶，董濟仁表示，士電在台灣三陽（SYM）與光陽（KYMCO）兩輪油車電裝品市場占有率維持高檔，明年可望維持高市占率。

在汽車電裝品，董濟仁表示，中國大陸市場可持續微幅成長，配合日系合作夥伴布局，逐漸朝向日系夥伴全球據點供應合作發展。

在電動車相關產品布局，董濟仁指出，士電在台灣持續供應小功率電動機車動力系統，在越南也持續供應，並與日本、歐洲、美國部分客戶合作開發，未來士電布局中功率重型機車、非道路用車及三輪電動物流車動力系統，預估明年6月至7月開發完成；大功率電機產品與工研院技轉合作，爭取明年3月進入底盤驗證，布局四輪電動商用車。

至於在充電樁，董濟仁表示，台灣和日本都有供貨實績，與台灣車廠和各縣市政府合作推廣，已進入場勘階段，士電相關生產線也規劃擴大。

在機器事業群部分，士電事業群營運長程相智表示，除了持續擴大通路市占率，也布局綠能風電、太陽能和儲能系統，在交直流保護開關擁有全系列產品，在自動化事業群，因應人工智慧AI和5G發展趨勢，士電除了持續自主開發產品，同時代理日本合作夥伴全系列產品。

展望明年，程相智表示，儘管明年市場有COVID-19疫情、原物料成本上揚、晶片短缺等變數，但士電明年在營收和利益持續維持成長目標，四大事業群目標持續成長。

從部門別營收來看，今年第3季電力配電部門營收占比約55%，車輛零件占比約22%，自動化設備及零件占比約20%。今年儘管受到美元匯率貶值和原物料成本上漲，以及海運費用增加的影響，但公司因應得宜，營業利益沒有受到太大影響。（編輯：楊凱翔）1101220